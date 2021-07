Είναι μόλις 18 ετών, κι όμως, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το μικρό αεροσκάφος σε μία γέφυρα στο Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ. Και μάλιστα, χωρίς να σημειωθεί κανένας τραυματισμός.

Ο λόγος για τον πιλότο Landon Lucas, ο οποίος προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση όταν αντελήφθη ότι παρουσιάστηκε πρόβλημα στον κινητήρα του αεροσκάφους, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο 18χρονος, που εργάζεται για την Paramount Air Service, πετούσε το αεροσκάφος που έφερε ένα πανό Ατλάντικ Σίτι. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πτήσης παρουσιάστηκε βλάβη στον κινητήρα. Έτσι αποφάσισε να επιστρέψει στο δημοτικό αεροδρόμιο του Ocean City. Εντούτοις, τα σχέδιά του άλλαξαν όταν έφτασε σε ένα κοντινό αυτοκινητόδρομο, πάνω σε γέφυρα, σύμφωνα με την Αστυνομία. Όταν είδε πως εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλη ροή οχημάτων στη γέφυρα προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους.

Μάλιστα, παρά την αναγκαστική προσγείωση στο συγκεκριμένο σημείο δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ δεν προκλήθηκε καμία ζημία στο αεροσκάφος, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Here’s what it looks like driving on the OC Causeway right now. Police say no injuries after a banner plane landed on the bridge around 12:30pm. 18 y/o pilot reported experiencing engine problems and was trying to make it to OC Municipal Airport. @6abc pic.twitter.com/7SBSEhsMDL