Συναγερμός επικρατεί στην Ιντιανάπολις των ΗΠΑ, όπου η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κλήσεις για πυροβολισμούς «με πολλά θύματα», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του μητροπολιτικού τμήματος, Genae Cook.

Το περιστατικό συνέβη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας FedEx facility στο Νο 8951 της οδού Mirabel, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Αστυνομικοί έχουν ήδη φτάσει στο σημείο και συλλέγουν στοιχεία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά μέσα, υπάρχουν τουλάχιστον 4 νεκροί και 7 τραυματίες, ενώ ο δράστης φέρεται να αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο. Ο κόμβος FedEx στην Ιντιανάπολις, απασχολεί πάνω από 4.500 εργαζόμενους της επιχείρησης και, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στο διεθνές δίκτυο της εταιρείας.

Ο παρακείμενος αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας I-70 έκλεισε και προς τις δύο κατευθύνσεις, στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης. «Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε εναλλακτικές διαδρομές», ανακοίνωσε ο αξιωματικός της πολιτειακής αστυνομίας John Perrine.

