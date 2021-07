Influencer από τη Βρετανία που ονομάζεται Oli London και ασχολείται με το τραγούδι, υπεραμύνθηκε της απόφασης που πήρε να αυτοπροσδιορίζεται ως άτομο από την Κορέα, έπειτα από την «επέμβαση φυλετικής μετάβασης», όπως χαρακτηρίζει τις επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Μετά το πρόσφατο coming out ως non binary που χρησιμοποιεί τις αντωνυμίες they/them, σε βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube εξήγησε γιατί υποβλήθηκε σε χειρουργείο 18 φορές προκειμένου να μοιάζει με το μέλος των BTS Παρκ Τζι-μιν ή Jimin.

Στο μήνυμα προς τους εκατοντάδες χιλιάδες followers των λογαριασμών που έχει στα social media εξήγησε ότι ένιωθε μεγάλη δυστυχία κατά βάθος «για το άτομο που ήμουν τα τελευταία οχτώ χρόνια».

Σε αυτούς που ασκούν κριτική, κάνοντας λόγο για πολιτισμική οικειοποίηση, απαντά ότι θέλει να γίνει σεβαστή η απόφαση που πήρε. «Να σεβαστούν ότι έτσι νιώθω, αυτή είναι μία πολύ προσωπική απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δήλωσε ότι για πρώτη φορά κοιτάζεται στον καθρέφτη και νιώθει όμορφα με την εικόνα που βλέπει, ενώ σημείωσε ότι έχει δεχθεί bullying επειδή «ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει». Παράλληλα κάλεσε τους χρήστες των social media να μην κάνουν σκληρά σχόλια.

«Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι δεν με καταλαβαίνουν, αλλά αυτοπροσδιορίζομαι ως άτομο από την Κορέα, μοιάζω με άτομο από την Κορέα τώρα, νιώθω άνθρωπος από την Κορέα...», ανέφερε στο βίντεο που έδειξε τα αποτελέσματα των επεμβάσεων που περιελάμβαναν λίφτινγκ προσώπου, λίφτινγκ φρυδιών, επέμβαση στα μάτια και αλλαγές στην οδοντοστοιχία.

«Απλά αυτή είναι η κουλτούρα μου. Είναι η πατρίδα μου. Ακριβώς έτσι μοιάζω τώρα», είπε ακόμη και συμπλήρωσε ότι θα χρησιμοποιεί επαγγελματικά το όνομα Jimin.

This is my new official flag for being a non-binary person who identifies as Korean. Thank you for the overwhelming support it was so hard for me to come out as Them/they/kor/ean 🏳️‍🌈⚧ #olilondon #nonbinary pic.twitter.com/5uJp2dBQU5