Μετά από πλήθος αποτυχημένων προσπαθειών, ντόπιοι κατάφεραν να απελευθερώσουν από τα πλαστικά δεσμά του κροκόδειλο στην Ινδονησία που είχε παγιδευτεί σε ένα λάστιχο για πάνω από πέντε χρόνια.



Οι υπεύθυνοι για την προστασία άγριας ζωής προσπαθούσαν να προσελκύσουν τον κροκόδειλο γλυκού νερού από το 2016, όταν οι κάτοικοι της πόλης Παλού στο νησί Σουλαουέσι τον πρωτοείδαν με ένα λάστιχο μοτοσικλέτας γύρω από το λαιμό του.



Ωστόσο, ήταν ένας κάτοικος που κατόρθωσε να πιάσει το 5,2 μέτρων ερπετό που κατά καιρούς έκανε την εμφάνισή του στο ποτάμι.



Ο Τίλι, ένας 34χρονος πωλητής πτηνών, χρησιμοποίησε ένα κοτόπουλο ως δόλωμα και σχοινιά για να παγιδεύσει το ζώο μετά από προσπάθειες τριών εβδομάδων. Στη συνέχεια, μαζί με δεκάδες άλλους ντόπιους έσυραν τον κροκόδειλο στις όχθες του ποταμού, κόβοντας το λάστιχο και λυτρώνοντάς τον από το πολύχρονο μαρτύριο.

