Ινδονησία: Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο Lewotobi Laki-Laki εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος 11 χιλιομέτρων

Το ηφαίστειο Lewotobi Laki-Laki στην Ινδονησία εξερράγη ξανά το απόγευμα της Τρίτης (17/6), με τις αρχές να ανεβάζουν το επίπεδο συναγερμού στο πιο επικίνδυνο.

Το ηφαίστειο Lewotobi Laki-Laki εξερράγη επίσης, τον περασμένο μήνα. Μετά τη σημερινή έκρηξη του ηφαιστείου, εκτοξεύτηκε ένα τεράστιο σύννεφο τέφρας σε ύψος 11 χιλιομέτρων (6,8 μιλίων) που απλώθηκε στις γύρω περιοχές.

Το σύννεφο σε σχήμα μανιταριού ήταν ορατό από πόλεις που βρίσκονται έως και 90 μίλια από το βουνό στην επαρχία East Nusa Tenggara. Η έκρηξη το απόγευμα της Τρίτης ανάγκασε τις αρχές να ανεβάσουν το επίπεδο συναγερμού και να προειδοποιήσουν για ροή λάβας σε ποτάμια.

Η επικίνδυνη ζώνη επεκτάθηκε σε περίπου πέντε μίλια από τον κρατήρα μετά από τη νέα, σημαντική ηφαιστειακή δραστηριότητα. Να σημειωθεί πως δεν έχουν αναφερθεί θύματα ενώ δεν είναι ακόμη σαφές εάν η σημερινή έκρηξη επηρεάζει τις πτήσεις.

Το όρος Lewotobi Laki Laki εξερράγη τελευταία φορά τον Μάιο, με τις αρχές να ανεβάζουν το επίπεδο συναγερμού στο πιο σοβαρό. Μια έκρηξη τον Νοέμβριο σκότωσε εννέα άτομα και τραυμάτισε δεκάδες, ενώ μια τον Μάρτιο προκάλεσε προβλήματα στις πτήσεις και ακυρώσεις πτήσεων προς το Μπαλί.

Το Lewotobi είναι ένα δίδυμο ηφαίστειο που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού Flores, στην Ινδονησία. Έχει δύο κορυφές: το Lewotobi Laki-laki και το Lewotobi Perempuan. Το πιο δραστήριο Lewotobi Laki-laki βρίσκεται περίπου 2,1 χιλιόμετρα, βορειοδυτικά του ψηλότερου Lewotobi Perempuan.

Το ηφαίστειο Lewotobi ανήκει στα 120 ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας που βρίσκονται κατά μήκος του λεγόμενου Δακτυλίου της Φωτιάς, μιας σειράς σεισμικών ρηγμάτων σε σχήμα πετάλου στη λεκάνη του Ειρηνικού, προκαλώντας συχνή ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή.

Με πληροφορίες από SkyNews και Reuters