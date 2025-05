Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-λάκι

Το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-λάκι στην Ινδονησία εξερράγη με τεράστιο σύννεφο τέφρας να απλώνεται στις γύρω περιοχές και να κρατά σε εγρήγορση το τουριστικό νησί, Φλόρες.

Οι αρχές έθεσαν τη γύρω περιοχή στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, προειδοποιώντας ότι μια ακόμη ισχυρή έκρηξη θα μπορούσε να είναι ακόμα σε εξέλιξη. Το όρος Λεβοτόμπι Λάκι-λάκι κοντά στο Φλόρες εξερράγη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στέλνοντας «ένα σύννεφο τέφρας 5,5 χιλιομέτρων πάνω από την κορυφή του», όπως ανέφερε η ηφαιστειολογική υπηρεσία της Ινδονησίας.

Στις 9:36 π.μ. τοπική ώρα (10:36 μ.μ. ώρα Ελλάδας την Κυριακή) σημειώθηκε νέα έκρηξη και οι νέες δονήσεις αύξησαν το επίπεδο συναγερμού για το ηφαίστειο.

«Οι δραστηριότητες του Λεβοτόμπι Λάκι-λάκι εξακολουθούν να είναι υψηλές» προειδοποίησε την Κυριακή ο επικεφαλής της γεωλογικής υπηρεσίας της Ινδονησίας Muhammad Wafid και πρόσθεσε: «Το ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης έκρηξης από ό,τι προηγουμένως μπορεί να συμβεί».

Ο Wafid κάλεσε τους κατοίκους να φορούν μάσκες προσώπου για να προστατευτούν από την ηφαιστειακή τέφρα, ενώ είπε στον κόσμο να μην εκτελεί καμία δραστηριότητα σε απόσταση περίπου 3 μιλίων από τον κρατήρα.



Ο επικεφαλής της γεωλογικής υπηρεσίας προειδοποίησε επίσης για την πιθανότητα επικίνδυνων πλημμυρών lahar - ένα είδος ροής λάσπης ή συντριμμιών - εάν σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα για τις κοινότητες γύρω από τα ποτάμια που πηγάζουν από την κορυφή του ηφαιστείου.

VIDEO: Indonesia's Mount Lewotobi Laki-Laki -- located on the tourist island of Flores -- erupts again, spewing thick ash up to 6,000 meters above its peak. pic.twitter.com/1afAM1qe3K