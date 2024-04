Ινδονησία: Τουρίστρια έπεσε σε ενεργό ηφαίστειο ποζάροντας στην κάμερα

Μια τουρίστρια έπεσε από το ύψος των 75 μέτρων σε ένα ενεργό ηφαίστειο στην Ινδονησία την ώρα που προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία.

Η 31χρονη Χουάνγκ Λιχόνγκ από την Κίνα, βρισκόταν το Σάββατο με τον σύζυγό της σε μια ξενάγηση στο Ijen - ένα σύμπλεγμα ηφαιστείων - όταν έπεσε στον κρατήρα του ενεργού ηφαιστείου.

Το ζευγάρι είχε σκαρφαλώσει στην κορυφή του ηφαιστείου, που είναι γνωστό για το φαινόμενο «μπλε φωτιά», για να απαθανατίσει την ανατολή του ηλίου.

Ο ξεναγός είπε αργότερα στις αρχές ότι η 31χρονη τουρίστρια είχε αρχικά κρατήσει μια απόσταση ασφαλείας από την άκρη του κρατήρα, καθώς είχαν λάβει πολλές προειδοποιήσεις, την ώρα που πόζαρε, για τους κινδύνους που εγκυμονούν.

Αργότερα ωστόσο, άρχισε να κάνει πίσω βήματα, πάτησε κατά λάθος τα μακριά ρούχα της, σκόνταψε και έπεσε στον κρατήρα του ηφαιστείου. Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στα τοπικά μέσα δείχνει την 31χρονη από την Κίνα να ποζάρει ενώ στέκεται στο ένα πόδι. Από πίσω της φαίνονται σύννεφα αερίου του θείου λίγο πριν από τη θανατηφόρα πτώση της.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι διασώστες χρειάστηκαν περίπου δύο ώρες για να ανασύρουν τη σορό της.

Tourist plunges 250ft to her death posing for photo on active Indonesian volcano https://t.co/Ckh4N7MSPu pic.twitter.com/rQp8P6JIc6