Ινδικός Ωκεανός: Τουλάχιστον 250 αγνοούμενοι μετά τη βύθιση σκάφους μεταναστών

Περίπου 250 Ροχίνγκια και Μπαγκλαντεσιανοί, μεταξύ των οποίων και παιδιά, αγνοούνται μετά την ανατροπή του σκάφους τους την περασμένη εβδομάδα στη Θάλασσα Ανταμάν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Το αλιευτικό σκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από το Μπαγκλαντές με προορισμό τη Μαλαισία, «φέρεται να βυθίστηκε λόγω ισχυρών ανέμων, θαλασσοταραχής και υπερφόρτωσης», ανέφεραν οι υπηρεσίες.

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς ανατράπηκε το σκάφος, αλλά στις 9 Απριλίου, ένα πλοίο με σημαία Μπαγκλαντές διέσωσε εννέα άτομα που «κρατιόντουσαν από δοχεία και ξύλινα συντρίμμια» για να παραμείνουν στην επιφάνεια, σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

Εκατοντάδες χιλιάδες Ροχίνγκια, μία από τις μειονότητες της Μιανμάρ, έχουν διαφύγει πέρα από τα σύνορα προς το Μπαγκλαντές από το 2017, μετά από μια αιματηρή καταστολή. Οι Ροχίνγκια, που είναι κυρίως μουσουλμάνοι, στερούνται την υπηκοότητα από την κυβέρνηση της Μιανμάρ, μιας χώρας με βουδιστική πλειοψηφία.

Ωστόσο, οι κακές συνθήκες διαβίωσης στο Μπαγκλαντές έχουν ωθήσει ορισμένους Ροχίνγκια να επιχειρούν επικίνδυνα ταξίδια με υπερφορτωμένα σκάφη προς τη Μαλαισία, μια μουσουλμανική χώρα που κάποιοι θεωρούν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ BBC: Η Ελλάδα χρησιμοποιεί μασκοφόρους μετανάστες για να απωθήσει άλλους στον Έβρο

«Έμειναν να επιπλέουν στη θάλασσα για σχεδόν δύο ημέρες»

Επικαλούμενος όσους διασώθηκαν μετά το περιστατικό της περασμένης εβδομάδας, μέλος της ακτοφυλακής, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο BBC ότι είχαν φύγει από το Μπαγκλαντές για τη Μαλαισία στις 4 Απριλίου «με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής».

Όπως είπε, στις 7 ή 8 Απριλίου, το σκάφος τους παγιδεύτηκε σε καταιγίδα. «Έμειναν να επιπλέουν στη θάλασσα για σχεδόν δύο ημέρες, κρατώντας δοχεία και κομμάτια ξύλου», πρόσθεσε.

Οι επιζώντες ανέφεραν ότι είχαν δει σχεδόν 100 άτομα. «Όμως ο ακριβής αριθμός παραμένει άγνωστος και δεν υπάρχει κανένα ίχνος των υπολοίπων ή του σκάφους», πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Ο Ραφίκουλ Ισλάμ, ένας από τους επιζώντες, δήλωσε στο AFP ότι επέπλεε για σχεδόν 36 ώρες πριν διασωθεί, προσθέτοντας ότι υπέστη εγκαύματα από πετρέλαιο που διέρρευσε από το σκάφος. Ο 40χρονος είπε ότι η υπόσχεση για εργασία στη Μαλαισία ήταν αυτή που τον έπεισε να επιβιβαστεί στο σκάφος.

Τα σκάφη αυτά είναι συχνά μικρά και ασφυκτικά γεμάτα, χωρίς βασικές υποδομές όπως πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής. Δεν φτάνουν πάντα στους προορισμούς τους. Κάποιοι πεθαίνουν στη θάλασσα, ενώ άλλοι συλλαμβάνονται ή απελαύνονται.

«Αυτό το τραγικό περιστατικό αντικατοπτρίζει τις ολέθριες συνέπειες της παρατεταμένης εκτόπισης και της απουσίας βιώσιμων λύσεων για τους Ροχίνγκια», ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σε κοινή ανακοίνωση με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Με πληροφορίες από το BBC