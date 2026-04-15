Ινδικός Ωκεανός: Τουλάχιστον 250 αγνοούμενοι μετά τη βύθιση σκάφους μεταναστών

Οι επικίνδυνες μεταναστευτικές διαδρομές στη θάλασσα συνεχίζουν να κοστίζουν ζωές, αναδεικνύοντας την απελπισία χιλιάδων ανθρώπων που αναζητούν μια καλύτερη τύχη

The LiFO team
Περίπου 250 Ροχίνγκια και Μπαγκλαντεσιανοί, μεταξύ των οποίων και παιδιά, αγνοούνται μετά την ανατροπή του σκάφους τους την περασμένη εβδομάδα στη Θάλασσα Ανταμάν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Το αλιευτικό σκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από το Μπαγκλαντές με προορισμό τη Μαλαισία, «φέρεται να βυθίστηκε λόγω ισχυρών ανέμων, θαλασσοταραχής και υπερφόρτωσης», ανέφεραν οι υπηρεσίες.

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς ανατράπηκε το σκάφος, αλλά στις 9 Απριλίου, ένα πλοίο με σημαία Μπαγκλαντές διέσωσε εννέα άτομα που «κρατιόντουσαν από δοχεία και ξύλινα συντρίμμια» για να παραμείνουν στην επιφάνεια, σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

Εκατοντάδες χιλιάδες Ροχίνγκια, μία από τις μειονότητες της Μιανμάρ, έχουν διαφύγει πέρα από τα σύνορα προς το Μπαγκλαντές από το 2017, μετά από μια αιματηρή καταστολή. Οι Ροχίνγκια, που είναι κυρίως μουσουλμάνοι, στερούνται την υπηκοότητα από την κυβέρνηση της Μιανμάρ, μιας χώρας με βουδιστική πλειοψηφία.

Ωστόσο, οι κακές συνθήκες διαβίωσης στο Μπαγκλαντές έχουν ωθήσει ορισμένους Ροχίνγκια να επιχειρούν επικίνδυνα ταξίδια με υπερφορτωμένα σκάφη προς τη Μαλαισία, μια μουσουλμανική χώρα που κάποιοι θεωρούν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή.

«Έμειναν να επιπλέουν στη θάλασσα για σχεδόν δύο ημέρες»

Επικαλούμενος όσους διασώθηκαν μετά το περιστατικό της περασμένης εβδομάδας, μέλος της ακτοφυλακής, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο BBC ότι είχαν φύγει από το Μπαγκλαντές για τη Μαλαισία στις 4 Απριλίου «με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής».

Όπως είπε, στις 7 ή 8 Απριλίου, το σκάφος τους παγιδεύτηκε σε καταιγίδα. «Έμειναν να επιπλέουν στη θάλασσα για σχεδόν δύο ημέρες, κρατώντας δοχεία και κομμάτια ξύλου», πρόσθεσε.

Οι επιζώντες ανέφεραν ότι είχαν δει σχεδόν 100 άτομα. «Όμως ο ακριβής αριθμός παραμένει άγνωστος και δεν υπάρχει κανένα ίχνος των υπολοίπων ή του σκάφους», πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Ο Ραφίκουλ Ισλάμ, ένας από τους επιζώντες, δήλωσε στο AFP ότι επέπλεε για σχεδόν 36 ώρες πριν διασωθεί, προσθέτοντας ότι υπέστη εγκαύματα από πετρέλαιο που διέρρευσε από το σκάφος. Ο 40χρονος είπε ότι η υπόσχεση για εργασία στη Μαλαισία ήταν αυτή που τον έπεισε να επιβιβαστεί στο σκάφος.

Τα σκάφη αυτά είναι συχνά μικρά και ασφυκτικά γεμάτα, χωρίς βασικές υποδομές όπως πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής. Δεν φτάνουν πάντα στους προορισμούς τους. Κάποιοι πεθαίνουν στη θάλασσα, ενώ άλλοι συλλαμβάνονται ή απελαύνονται.

«Αυτό το τραγικό περιστατικό αντικατοπτρίζει τις ολέθριες συνέπειες της παρατεταμένης εκτόπισης και της απουσίας βιώσιμων λύσεων για τους Ροχίνγκια», ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σε κοινή ανακοίνωση με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Με πληροφορίες από το BBC

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BBC ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ

Διεθνή / BBC: Η Ελλάδα χρησιμοποιεί μασκοφόρους μετανάστες για να απωθήσει άλλους στον Έβρο

Η έρευνα του βρετανικού δικτύου επικαλείται μαρτυρίες μεταναστών, πρώην μισθοφόρων, αστυνομικές πηγές και έγγραφα - Καταγγελίες για λεκτική και σωματική κακοποίηση, μέχρι και απειλές για βιασμό - Η απάντηση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
THE LIFO TEAM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ

Διεθνή / Η Ισπανία εγκρίνει σχέδιο για τη νομιμοποίηση περίπου 500.000 μεταναστών χωρίς χαρτιά

Το σχέδιο προβλέπει τη χορήγηση άδειας διαμονής ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης. Για να είναι κάποιος επιλέξιμος, θα πρέπει να διαμένει ήδη στην Ισπανία για τουλάχιστον πέντε μήνες και να μην έχει ποινικό μητρώο.
THE LIFO TEAM

ΚΑΡΟΛΟΣ ΗΠΑ ΟΜΙΛΙΑ

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Η ιστορική κίνηση που ετοιμάζει ενόψει της επίσκεψής του στις ΗΠΑ

Ο βασιλιάς θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ εν μέσω του έντονου κλίματος ανάμεσα σε Τραμπ και Στάρμερ, και αυξανόμενων επικρίσεων προς τον μονάρχη για την εμπλοκή της οικογένειάς του στην υπόθεση Έπσταϊν
THE LIFO TEAM
BBC ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ

Διεθνή / BBC: Η Ελλάδα χρησιμοποιεί μασκοφόρους μετανάστες για να απωθήσει άλλους στον Έβρο

Η έρευνα του βρετανικού δικτύου επικαλείται μαρτυρίες μεταναστών, πρώην μισθοφόρων, αστυνομικές πηγές και έγγραφα - Καταγγελίες για λεκτική και σωματική κακοποίηση, μέχρι και απειλές για βιασμό - Η απάντηση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
THE LIFO TEAM
ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Διεθνή / Αυστραλία: Η πλουσιότερη γυναίκα της χώρας πρέπει να μοιραστεί μέρος της περιουσίας της

Σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου, η Τζίνα Ράινχαρτ καλείται να αποχωριστεί σεβαστό μέρος της περιουσίας της, λόγω πολύχρονης διαμάχης σχετικά με την επιχειρηματική της αυτοκρατορία στον τομέα της εξόρυξης
THE LIFO TEAM
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ DEEPFAKE ΔΙΚΗ

Διεθνή / Αυστραλία: 19χρονος ομολόγησε την ενοχή του για τη δημιουργία deepfake πορνό σε μια ιστορική υπόθεση

Είναι το πρώτο άτομο που διώκεται βάσει νέου νόμου, ο οποίος ποινικοποιεί την αλλοίωση σεξουαλικών εικόνων και προβλέπει ποινή έως και επτά χρόνια φυλάκισης
THE LIFO TEAM
«Δεν πρέπει να γυρίσουμε στο νόμο της ζούγκλας»: Το «αμένσιοτο» της Κίνας για τον Τραμπ

Διεθνή / «Δεν πρέπει να γυρίσουμε στο νόμο της ζούγκλας»: Το «αμένσιοτο» της Κίνας για τον Τραμπ

Η απόφαση της Ουάσινγκτον να επιβάλει αποκλεισμό στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί ένα επικίνδυνο διπλωματικό ναρκοπέδιο για τον Πρόεδρο Τραμπ, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Πεκίνο.
THE LIFO TEAM
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΡΑΝ ΗΠΑ

Διεθνή / Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία λόγω Ιράν» - Νεκρό 8χρονο παιδί και 14 τραυματίες στο Τσερκάσι

«Εάν οι ΗΠΑ δεν ασκήσουν πίεση στον Πούτιν και περιοριστούν σε έναν ήπιο διάλογο, τότε εκείνος δεν θα έχει λόγο να φοβάται», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος - Συνεχίζονται οι ρωσικές επιδρομές
THE LIFO TEAM
ΙΣΡΑΗΛ ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

Διεθνή / Πολωνία: Βουλευτής της ακροδεξιάς επιδεικνύει ισραηλινή σημαία με σβάστικα στο κοινοβούλιο

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας... είναι το νέο Τρίτο Ράιχ και η σημαία του θα έπρεπε να μοιάζει ακριβώς έτσι», δήλωσε ο Πολωνός βουλευτής, πριν εμφανίσει τη μεταποιημένη σημαία
THE LIFO TEAM
 
 