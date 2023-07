Ινδία: Κατακραυγή για βίντεο διασυρμού γυναικών μετά από ομαδικό βιασμό - «Μας παρέδωσε η αστυνομία στον όχλο», είπε η μία

Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ινδία ένα βίντεο που εμφανίζει δύο γυναίκες να περπατούν γυμνές ανάμεσα σε όχλο μετά από τον ομαδικό βιασμό τους.

Το βίντεο, το οποίο χρονολογείται από τις αρχές Μαΐου, τραβήχτηκε στο βορειοανατολικό κρατίδιο Μανιπούρ της Ινδίας και ρίχνει φως στη βαρβαρότητα των εθνοτικών συγκρούσεων μεταξύ των κοινοτήτων Kuki και Meitei. Η αστυνομία έχει απαγγείλει κατηγορίες για απαγωγή, ομαδικό βιασμό και δολοφονία μετά και το θάνατο μελών της οικογένειας μιας εκ των δύο γυναικών που εμφανίζονται στο βίντεο. Επίσης η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα, προσθέτοντας ότι σύντομα θα συλληφθούν και άλλοι. Για το θέμα παρενέβη και ο Ινδός πρωθυπουργός Μόντι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση κατά των γυναικών έλαβε χώρα στις 4 Μαΐου, αλλά έγινε πρωτοσέλιδο σε εθνικό επίπεδο σήμερα, αφού το βίντεο άρχισε να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζήτησε από όλες τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης να διαγράψουν το βίντεο από τις πλατφόρμες τους.

Ινδία: Τι είπε μια από τις δύο γυναίκες

Μιλώντας στο The Indian Express, η νεότερη από τις δύο γυναίκες δήλωσε: «Η αστυνομία ήταν εκεί μαζί με τον όχλο που επιτέθηκε στο χωριό μας. Η αστυνομία μας μάζεψε από κοντά στο σπίτι, μας πήγε λίγο μακριά από το χωριό και μας άφησε στο δρόμο με τον όχλο. Μας παρέδωσε η αστυνομία».

Speaking to #TheIndianExpress, the younger woman, one of two women that were paraded naked and sexually assaulted in #Manipur, said: “The police were there with the mob which was attacking our village. The police picked us up from near home, and took us a little away from the… pic.twitter.com/D3BdnhNT6o — The Indian Express (@IndianExpress) July 20, 2023

'The police were there with the mob which was attacking our village. The police picked us up from near home, and took us a little away from the village and left us on the road with the mob. We were given to them by police.' DAUGHTERS OF MANIPUR pic.twitter.com/QoVYo8fAF7 — Sunit Prakash Tirkey (@CbseSunit) July 20, 2023

Ινδία: Ο πρωθυπουργός Μόντι χαρακτηρίζει επονείδιστη τη σεξουαλική επίθεση

«Επονείδιστη» χαρακτήρισε από την πλευρά του ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι τη σεξουαλική επίθεση και τον ομαδικό βιασμό στις δύο γυναίκες στο κρατίδιο Μανιπούρ και ζήτησε από τους επικεφαλής των κυβερνήσεων των κρατιδίων να λάβουν μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια των γυναικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας ανακοίνωσε ότι έχει θορυβηθεί πολύ από τις εικόνες αυτές και ζήτησε από την κυβέρνηση να το ενημερώσει για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη σύλληψη των δραστών και για να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν τέτοια περιστατικά.

«Σε μια συνταγματική δημοκρατία αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ινδίας Νταναντζάγια Γιέσβαντ Τσαντρασούντ.

Ο πρωθυπουργός Μόντι πρόσθεσε ότι το περιστατικό αυτό γέμισε την καρδιά του θλίψη και θυμό. «Κάθε κοινωνία των πολιτών θα έπρεπε να ντρέπεται γι'αυτό», δήλωσε πριν από κοινοβουλευτική συνεδρίαση.

Manipur is burning. Women are raped, naked, paraded and horrific violence is taking place.



But the Prime Minister has kept quiet for so long.



Today, after so much outrage, he gave a statement outside the Parliament.



We want a detailed discussion on Manipur and PM Modi should… pic.twitter.com/oeuCxG72Az — Mallikarjun Kharge (@kharge) July 20, 2023

Το ιστορικό των συγκρούσεων

Τουλάχιστον 130 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των εθνοτικών συγκρούσεων και περισσότεροι από 60.000 έχουν εκτοπιστεί. Σύμφωνα με το Φόρουμ Ιθαγενών Ηγετών Φυλών, η σεξουαλική επίθεση διαπράχθηκε στο χωριό Nongpok Sekmai, στην περιοχή Thoubal, εναντίον γυναικών που ανήκουν στη φυλή Kuki. «Ο ομαδικός βιασμός των γυναικών έλαβε χώρα αφού το χωριό κάηκε και δύο άνδρες - ένας μεσήλικας και ένας έφηβος - ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου από τον όχλο», ανέφερε η οργάνωση.