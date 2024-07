Ινδία: Η εντυπωσιακή λίστα καλεσμένων στον γάμο της χρονιάς

Μερικές από τα πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του κόσμου εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί για τον γάμο του γιου του πλουσιότερου ανθρώπου της Ινδίας, Μουκές Αµπάνι, την Παρασκευή (12/7).

Ο Ανάντ Αµπάνι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τη Ραντχίκα Μέρτσαντ σε μια παραδοσιακή ινδουιστική τελετή στη Βομβάη. Οι προγαμιαίες εκδηλώσεις ξεκίνησαν τον Μάρτιο, πριν η οικογένεια προσκαλέσει περισσότερους από 800 καλεσμένους να τους ακολουθήσουν σε μια κρουαζιέρα στην Ευρώπη.

Η τηλεοπτική ριάλιτι σταρ Κιμ Καρντάσιαν, ο Αμερικανός παλαιστής και ηθοποιός Τζον Σίνα, ο τραγουδιστής Νικ Τζόνας και η σταρ του Μπόλιγουντ Ανάγια Πάνταϊ ήταν μεταξύ των καλεσμένων που παρευρέθηκαν στην τελετή. Η τελετή της Παρασκευής ήταν μέρος ενός φαντασμαγορικού τετραημέρου, με τελευταίο σταθμό μια σειρά από περίτεχνα πάρτι κα εμφανίσεις από τη Ριάνα και τον Τζάστιν Μπίμπερ.

Day 2 Kim and Khloe in India for the Ambani wedding oh my God they are stunning 😍❣️ pic.twitter.com/hhSnWP8e05