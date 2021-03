Πολιτικός στην Ινδία τα έβαλε με τα σκισμένα τζιν- αποδίδοντας σε αυτά την «ανηθικότητα» των νέων- με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τα social media με φωτογραφίες χρηστών που φορούν τέτοια παντελόνια.

Ο Tirath Singh Rawat, ο νέος κυβερνήτης της πολιτείας Uttarakhand, σε ομιλία του σε εκδήλωση που οργάνωσε η επιτροπή για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών επέκρινε μια γυναίκα που συνάντησε κατά τη διάρκεια πτήσης.

Η γυναίκα, περιέγραψε ο Ινδός πολιτικός, ταξίδευε με δύο παιδιά και φορούσε μπότες, τζιν σκισμένο στα γόνατα και αρκετά βραχιόλια στο χέρι της. «Είσαι επικεφαλής ΜΚΟ, φοράς σκισμένα τζιν στα γόνατα, κυκλοφορείς στην κοινωνία, παιδιά είναι μαζί σου, ποιες αξίες διδάσκεις;», είπε ο Rawat.

Το μέλος του κόμματος του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι συνέχισε περιγράφοντας τα τζιν τόσο ως την αιτία ως και το σύμπτωμα του ηθικού ξεπεσμού, ενώ επέκρινε τους γονείς γιατί επιτρέπουν στα παιδιά τους- ιδιαίτερα στα κορίτσια- να τα φορούν.

Μάλιστα, επέπληξε τους Ινδούς λέγοντας ότι οδεύουν προς τη γύμνια και υποστήριξε ότι «ενώ άνθρωποι στην Ινδία φορούν σκισμένα τζιν, στο εξωτερικό καλύπτουν σωστά τα σώματά τους και κάνουν γιόγκα».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις στην Ινδία. Η κόμμα Ινδικό Εθνικό Κογκρέσο του ζήτησε να απολογηθεί σε όλες τις Ινδές ή να παραιτηθεί. Η Priyanka Gandhi Vadra, υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος, αντέδρασε αλλιώς. Δημοσίευσε στο Twitter φωτογραφίες του Μόντι και υπουργών του, με βερμούδες που αφήνουν ακάλυπτα τα γόνατά τους.

Oh my God!!! Their knees are showing 😱😱😱 #RippedJeansTwitter pic.twitter.com/wWqDuccZkq — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) March 18, 2021

Η Swati Maliwal, επικεφαλής της επιτροπής για τις γυναίκες του Δελχί κατηγόρησε τον κυβερνήτη ότι προπαγανδίζει τον μισογυνισμό.

Rapes happen not because women wear short clothes but because men like Tirath Singh Rawat propagate mysogyny and fail to do their duty.



Stand in solidarity with the women in #RippedJeansTwitter ! pic.twitter.com/bxVtwcpgWE — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) March 18, 2021

«Οι βιασμοί δεν γίνονται επειδή οι γυναίκες φορούν κοντά ρούχα, αλλά διότι άνδρες όπως ο Tirath Singh Rawat προπαγανδίζουν τον μισογυνισμό και αποτυγχάνουν να κάνουν το καθήκον τους».

Την ίδια ώρα, το Twitter πλημμύρισε με φωτογραφίες ανθρώπων με σκισμένα τζιν και το hashtag #RippedJeans.

Ripped jeans anyday better than ripped brains! #RippedJeansTwitter 🙋🏻‍♀️ pic.twitter.com/ibB6X4baGh — Bhumika Chheda (@IamBhumikaC) March 17, 2021

You know something these are great for old girls like me with bum knees ! Why on earth did I not think of this earlier ?!?!? #RippedJeansTwitter pic.twitter.com/kIiVSjv10h — Viji Venkatesh (@vijivenkatesh) March 18, 2021

Έπειτα από όλα αυτά, ο Rawat απολογήθηκε, ζητώντας συγγνώμη αν τα λεγόμενά του πλήγωσαν κάποιον. Πρόσθεσε ότι πρόθεσή του δεν ήταν να δείξει ασέβεια και συμπλήρωσε ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να φορά τα ρούχα που επιλέγει.

Με πληροφορίες από BBC