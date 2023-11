Ινδία: Απεγκλωβίστηκαν και οι 41 εργάτες από τη σήραγγα που κατέρρευσε

Απεγκλωβίστηκαν οι 41 εργάτες που ήταν επί 17 ημέρες παγιδευμένοι έπειτα από κατάρρευση σήραγγας, που κατέρρευσε στα Ιμαλάια, στην Ινδία.

Η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των εργατών ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες, με τη βοήθεια γεωτρύπανου, αλλά οι διασώστες έσκαψαν τα τελευταία μέτρα με τα χέρια, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά.

Οι δραματικές στιγμές με τους πρώτους άνδρες να βγαίνουν πάνω σε φορεία από την είσοδο της σήραγγας, εκτυλίχθηκαν έπειτα από περισσότερες από 400 ώρες προσπαθειών, κατά τη διάρκεια των οποίων προέκυψαν αρκετά εμπόδια και καθυστερήσεις στην επιχείρηση διάσωσης.

Equipes de resgate no norte da Índia resgataram pelo menos 4 dos 41 trabalhadores presos no túnel Silkyara em Uttarakhand, disse Avinash Kumar Saini, engenheiro executivo do governo de Uttarakhand, nesta terça-feira (28). #LiveCNNBrasil pic.twitter.com/ApdQFmCxub