Ίμπιζα: Κέντρο διασκέδασης αναστέλλει τις εκδηλώσεις του μετά τους θανάτους δύο Βρετανών

Την προσωρινή διακοπή του προγράμματος εκδηλώσεών του ανακοίνωσε το ξενοδοχείο και μουσικός χώρος Ibiza Rocks στην Ίμπιζα, μετά τον θάνατο δύο νεαρών Βρετανών σε ξεχωριστά περιστατικά που σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις του.

Ο 19χρονος Γκάρι Κέλι σκοτώθηκε τη Δευτέρα πέφτοντας από μπαλκόνι του ξενοδοχείου, ενώ ο 26χρονος Έβαν Τόμπσον είχε χάσει τη ζωή του δύο εβδομάδες νωρίτερα, στις 7 Ιουλίου.

Σε ανακοίνωσή του, το Ibiza Rocks δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένο και συντετριμμένο» και γνωστοποίησε την απόφαση να «παγώσει» προσωρινά τις εκδηλώσεις του, «λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και από σεβασμό προς όσους επλήγησαν».

Η ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε στο BBC ότι ο Γκάρι Κέλι σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, προσθέτοντας πως ο θάνατός του θεωρείται ατύχημα. Το ξενοδοχείο ανέφερε πως συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τόνισε: «Η ασφάλεια και ευημερία των επισκεπτών μας υπήρξε και θα παραμείνει η απόλυτη προτεραιότητά μας».

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι στηρίζει τις οικογένειες των θυμάτων και βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές Αρχές.

Ο Γκάρι Κέλι ήταν παίκτης χόκεϊ επί πάγου της σκωτσέζικης ομάδας Dundee Stars, η οποία σε αποχαιρετιστήριο μήνυμά της έκανε λόγο για έναν «εξαιρετικά ταλαντούχο και χαρισματικό νέο, με ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του». Η ομάδα προσέθεσε: «Η απώλειά του θα αγγίξει πολλούς ανθρώπους στην κοινότητα του χόκεϊ και πέραν αυτής. Θα μας λείψει πολύ».

The Dundee Stars are truly devastated to learn that Gary Kelly has tragically passed

away.



We send our thoughts and condolences to Gary’s family, partner, and all his friends at this extremely difficult time.



Read more