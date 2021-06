Μια τεράστια πυρκαγιά σε χημικό εργοστάσιο των ΗΠΑ αφέθηκε να σβήσει μόνη της προς αποφυγή μόλυνσης ενός κοντινού ποταμού.

Οι πυροσβέστες του Ιλινόι αποφάσισαν να περιορίσουν την χρήση νερού για να αποφευχθεί απορροή νερών που θα προκαλέσει «περιβαλλοντικό εφιάλτη».

Οι αρχές ανέφεραν πως το εργοστάσιο είναι γεμάτο χημικά, ανάμεσά τους μόλυβδο, άζωτο και συστατικά αντιψυκτικού, ενώ μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες μέχρι να καούν τα προϊόντα.

Told you... this is taking a loooooong while. This massive fire at the Chemtool plant in Rockton, Illinois, continues to burn for a second day | https://t.co/xb1znvUhZk via @ABC7Chicago pic.twitter.com/QlA2ZvTCeo