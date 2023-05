Ice Cube: «Δαιμονική» η τεχνητή νοημοσύνη- Θα μηνύσει όποιον τη χρησιμοποιήσει για τη φωνή του

Ο Ice Cube αποκαλεί την τεχνητή νοημοσύνη «δαιμονική» και απειλεί να μηνύσει όποιον αναπαράγει τη φωνή του.

Συγκεκριμένα ο γνωστός ράπερ Ice Cube απείλησε ότι είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε μηνύσεις εναντίον οποιουδήποτε επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει κάποιο μέθοδο τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό να αναπαράγει τη φωνή του.

Ο 53χρονος ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι O'Shea Jackson Sr, συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα μεταξύ άλλων την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρήση της για τη δημιουργία ψεύτικων τραγουδιών και φωνών καλλιτεχνών.

Κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο podcast Full Send, ο Ice Cube ήταν ξεκάθαρος. «Δεν θέλω να ακούσω το τραγούδι του Drake» είπε αναφερόμενος στα τραγούδια του συνθέτη και ράπερ Drake που δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη και εμφανίστηκαν στο YouTube και στο TikTok τον περασμένο μήνα.

«Ναι, δεν θέλω να ακούσω αυτό το****. Θα πρέπει να μηνύσει όποιον κατόρθωσε να το κάνει» σημείωσε ο Ice Cube.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής του podcast Κάιλ Φόρτζερντ ρώτησε τον ράπερ Ice Cube πώς θα αντιδρούσε ο ίδιος αν του συνέβαινε κάτι ανάλογο.

«Θα υπέβαλα μήνυση σε όποιον θα το έκανε και στους ανθρώπους και στην πλατφόρμα που θα το κυκλοφορούσαν» απάντησε. «Είναι σαν sample (δειγματοληψία ήχου), καταλαβαίνετε τι εννοώ; Δεν μπορεί κάποιος να πάρει την αρχική σας φωνή και να την επεξεργαστεί χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει» τόνισε.

«Νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι δαιμονική και νομίζω ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από τους ανθρώπους» πρόσθεσε ο Ice Cube.

Τους τελευταίους μήνες, αρκετοί καλλιτέχνες, όπως οι Drake, The Weeknd και Frank Ocean έχουν επηρεαστεί από κομμάτια που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη.

