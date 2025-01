Ιαπωνία: Θανατοποινίτης που αθωώθηκε 46 χρόνια μετά την καταδίκη του, ζητά αποζημίωση €1,2 εκατ.

Aποζημίωση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ ζητά από το ιαπωνικό κράτος, ο Ιάπωνας θανατοποινίτης Ιουάο Χακαμάντα του οποίου η καταδίκη σε θάνατο ανετράπη 46 χρόνια ύστερα από την αρχική ετυμηγορία.

Πέρασε πάνω από τέσσερις δεκαετίες στη φυλακή, περιμένοντας την εκτέλεσή του. Την απόφαση για αποζημίωση ανακοίνωσε σήμερα ο δικηγόρος του. Ύστερα από μακρά δικαστική μάχη, στην οποία βασικό ρόλο είχε η αδελφή του, ο Ιουάο Χακαμάντα, 88 ετών, κηρύχθηκε, τον περασμένο Σεπτέμβριο, αθώος για τετραπλή δολοφονία για την οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1968.

Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ είναι οι μοναδικές μεγάλες, βιομηχανοποιημένες δημοκρατίες που διατηρούν την θανατική ποινή, κάτι που έχει τη στήριξη μεγάλου μέρους της ιαπωνικής κοινής γνώμης. Ο Ιουάο Χακαμάντα είναι ο πέμπτος θανατοποινίτης που πέρασε από νέα δίκη στη μεταπολεμική ιστορία της Ιαπωνίας. Οι τέσσερις προηγούμενες περιπτώσεις επίσης κατέληξαν σε αθωωτικές αποφάσεις.

