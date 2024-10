Ιαπωνία: Ο αρχηγός της αστυνομίας ζήτησε συγγνώμη από θανατοποινίτη που έμεινε άδικα στη φυλακή 58 χρόνια

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας στην πόλη Σιζουόκα της Ιαπωνίας, δυτικά του Τόκιο, επισκέφθηκε τη Δευτέρα τον 88χρονο Ιουάο Χακαμάντα, πρώην θανατοποινίτη, που παρέμεινε άδικα στη φυλακή επί 58 χρόνια για να του ζητήσει συγγνώμη.

«Ζητώ συγγνώμη για το απερίγραπτο βάρος και την ταλαιπωρία που έχουμε προκαλέσει επί 58 χρόνια από την ημέρα της σύλληψής του», δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Τακαγιόσι Τσούντα ενώπιον του 88χρονου, πρώην θανατοποινίτη, Ιουάο Χακαμάντα και της 91χρονης αδελφής του, Χιντέκο. Στη συνέχεια ο αξιωματούχος της αστυνομίας έκανε βαθιά υπόκλιση για περίπου δύο λεπτά μπροστά στον 88χρονο και την αδελφή του.

«Τόσο ο Ιουάο όσο και εγώ πιστεύουμε πως αυτό ήταν το πεπρωμένο. Δεν έχουμε σκοπό να παραπονεθούμε τώρα», δήλωσε η αδελφή του πρώην θανατοποινίτη στους δημοσιογράφους μετά την συνάντηση με τον επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας. Η ίδια, πρόσθεσε: «Συναντηθήκαμε (με τον αρχηγό της αστυνομίας) για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να αφήσουμε πίσω μας την θανατική καταδίκη του Ιουάο». Σύμφωνα με την Χιντέκο, ο αδερφός της είχε αυστηρή έκφραση και φαινόταν νευρικός κατά την διάρκεια της συνάντησης.

Από την πλευρά του ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας μετά την συνάντηση με τα δύο αδέλφια δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Λυπούμαστε ειλικρινά που διενεργήθηκαν βίαιες και καταναγκαστικές έρευνες». Ο ίδιος υποσχέθηκε να διεξαχθούν στο μέλλον πιο ενδελεχείς και κατάλληλες έρευνες για την υπόθεση.

Ο 88χρονος Χακαμάντα, πρώην πυγμάχος και μετέπειτα εργαζόμενος σε επιχείρηση παρασκευής μίσο (σόγια που έχει υποστεί ζύμωση), αθωώθηκε από το δικαστήριο της Σιζουόκα τον περασμένο μήνα μετά από αναθεώρηση της δίκης του. Ο Ιουάο Χακαμάντα, ο οποίος κρατήθηκε στη φυλακή συνολικά 58 χρόνια, εκ των οποίων τα 46 ((από το 1968 έως το 2014) στην πτέρυγα των θανατοποινιτών, είχε κατηγορηθεί πως το 1966 δολοφόνησε τον εργοδότη του και τρία μέλη της οικογένειας του. Δύο χρόνια αργότερα, είχε καταδικαστεί σε θανατική ποινή. Μετά από τρεις δεκαετίες το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την πρώτη του έφεση για επανάληψη της δίκης.

Η δεύτερη έφεσή του για επανάληψη της δίκης, που κατατέθηκε από την αδερφή του το 2008, έγινε δεκτή το 2014. Το δικαστήριο διέταξε την μεταφορά του από το μοναχικό κελί του θανατοποινίτη, αλλά χωρίς να άρει την καταδίκη του, εν αναμονή της διεξαγωγής της δίκης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

