Επεισόδια στο Παρίσι: 780 συλλήψεις, σοβαροί τραυματισμοί και συγκρούσεις μετά τη νίκη της Παρί

Τα επεισόδια επισκίασαν τους πανηγυρισμούς των Γάλλων οπαδών - Πλάνα από την πόλη

The LiFO team
Οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν συγκρούονται με την αστυνομία κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τη νίκη της ομάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ / Φωτογραφία: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu μέσω Getty Images
Συνολικά  780 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι, μετά τον τελικό του Champions League και τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Άρσεναλ.

Συγκρούσεις με την αστυνομία, φωτιές και σωρεία υλικών ζημιών επισκίασαν τους πανηγυρισμούς των Γάλλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 219 άνθρωποι τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις μεταξύ φιλάθλων και αστυνομίας σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, οκτώ από αυτούς «βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση».

Χιλιάδες αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στους δρόμους για να περιορίσουν τα επεισόδια, που προκάλεσαν διακοπή των δρομολογίων λεωφορείων, τρένων και μετρό στο Παρίσι. Πενήντα επτά από αυτούς τραυματίστηκαν.

Ο Νουνιέζ αναφέρθηκε στις 780 συλλήψεις για τα επεισόδια βίας και ενημέρωσε, ότι περισσότεροι από 450 συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο βρέθηκε νεκρό μετά από ατύχημα στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, τον οποίο διαδηλωτές προσπάθησαν να μπλοκάρουν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επεισόδια στο Παρίσι: Διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες και συγκρούστηκαν με την αστυνομία

Περίπου 6.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για την παρέλαση των πρωταθλητών που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή, κοντά στον εμβληματικό Πύργο του Άιφελ.

Πλάνα από το Παρίσι δείχνουν φωτοβολίδες να εκτοξεύονται, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και διαδηλωτές να σπάνε βιτρίνες.

Νωρίτερα, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και οπαδών που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τον τελικό σε γιγαντοοθόνες στο Parc des Princes της PSG.

Με πληροφορίες από Le Monde BBC
 

 
