Ιράν: Πότε εκτιμάται ότι θα απαντήσει η Τεχεράνη στη νέα πρόταση Τραμπ - «Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη»

«Βρίσκονται κυριολεκτικά σε σπηλιές και δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος για την ιρανική πλευρά

Φωτ. αρχείου: EPA
Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα πρόταση στο Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία περιλαμβάνει αυστηρότερους όρους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times το Σάββατο, οι αλλαγές που ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος εστίασαν στη διαμόρφωση πιο σκληρών όρων και το νέο πλαίσιο φέρεται να έχει ήδη αποσταλεί στην Τεχεράνη.

Όπως αναφέρει το Axios, ο Τραμπ επιδίωξε να ενισχύσει κρίσιμα σημεία της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της διαχείρισης του πυρηνικού υλικού του Ιράν.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios, ότι ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί πως η ιρανική πλευρά ενδέχεται να χρειαστεί έως και τρεις ημέρες για να απαντήσει στη νέα πρόταση.

«Βρίσκονται κυριολεκτικά σε σπηλιές και δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος αξιωματούχος.

«Θα υπάρξει συμφωνία. Το πότε ακριβώς θα συμβεί, μένει να φανεί. Είμαστε διατεθειμένοι να περιμένουμε ώστε ο πρόεδρος να πετύχει αυτά που ζητά. Μπορεί να χρειαστεί μία εβδομάδα, λιγότερο ή και περισσότερο. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπάρχει κάποια εξέλιξη», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει θέσει ως βασικές προϋποθέσεις για οποιαδήποτε συμφωνία τη δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα, καθώς και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Ιράν: Οι όροι της Τεχεράνης για συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, εάν δεν διασφαλιστούν με βεβαιότητα τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γκαλιμπάφ έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνεδρίασης του κοινοβουλίου το πρωί του Σαββάτου.

«Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στα λόγια και τις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό μας κριτήριο είναι να δούμε απτά αποτελέσματα πριν εκπληρώσουμε τις δικές μας δεσμεύσεις σε αντάλλαγμα», δήλωσε.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο μετά την ορκωμοσία του ως επανεκλεγμένου προέδρου του κοινοβουλίου, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του προεδρείου.

Με πληροφορίες από Al Jazeera
 

 
