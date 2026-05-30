Γερμανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μονάχου για πιθανή παρουσία drone

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας και προσωρινή διακοπή των πτήσεων

Φωτ.: Unsplash
Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στη Γερμανία έπειτα από αναφορές για πιθανή παρουσία drone κοντά στο αεροδρόμιο του Μονάχου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η λειτουργία του αεροδρομίου διαταράχθηκε για περίπου μία ώρα, καθώς δύο πιλότοι ανέφεραν ότι εντόπισαν ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο επάνω από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Οι αναφορές προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση των αρχών, με την αστυνομία να προχωρά σε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του αντικειμένου. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποίησε έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Γερμανία: Ανεστάλησαν απογειώσεις και προσγειώσεις στο Μόναχο

Λόγω του περιστατικού, ανεστάλησαν προσωρινά όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις, ενώ σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάστηκαν προβλήματα και στις διαδικασίες check-in, προκαλώντας καθυστερήσεις και ταλαιπωρία σε επιβάτες.

Οι πτήσεις άρχισαν να πραγματοποιούνται κανονικά ξανά, περίπου μία ώρα αργότερα. Οι εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας της περιοχής από αστυνομικό ελικόπτερο, δεν εντόπισαν τίποτε ανησυχητικό. «Δεδομένου ότι αποκλείστηκε η ύπαρξη απειλής για την εναέρια κυκλοφορία, η διακοπή των πτήσεων άρθηκε στις 10:05 π.μ.», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθεί τι συνέβη.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ
 

