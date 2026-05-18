Ιαπωνία: Συνελήφθησαν δύο Αμερικανοί που μπήκαν στον χώρο με τον viral μωρό μακάκο Punch

Οι δύο Αμερικανοί τουρίστες στην Ιαπωνία προκάλεσαν αναστάτωση στα ζώα του ζωολογικού κήπου - Συνελήφθησαν γρήγορα από τους υπαλλήλους

Δύο Αμερικανοί πολίτες συνελήφθησαν στην Ιαπωνία, μετά από περιστατικό σε ζωολογικό κήπο έξω από το Τόκιο, όπου φιλοξενείται ο Punch, ένα μωρό μακάκος που έγινε viral στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένας από τους δύο άνδρες, που δήλωσε 24χρονος φοιτητής, συνελήφθη την Κυριακή αφού σκαρφάλωσε σε φράχτη και μπήκε σε ξηρή τάφρο γύρω από τον χώρο όπου βρίσκονται οι μαϊμούδες, στον ζωολογικό κήπο Ichikawa City Zoo της Ιαπωνίας.

Ο δεύτερος άνδρας, που δήλωσε 27χρονος τραγουδιστής, φέρεται να βιντεοσκοπούσε την πράξη.

— CBS News (@CBSNews) May 18, 2026

Ιαπωνία: Οι συλληφθέντες προκάλεσαν αναστάτωση στα ζώα

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media έδειχναν ένα άτομο να σκαρφαλώνει στον φράχτη φορώντας στολή με κεφάλι smiley face και γυαλιά ηλίου, προκαλώντας αναστάτωση στα ζώα, τα οποία απομακρύνθηκαν τρομαγμένα.

Οι δύο άνδρες δεν πλησίασαν τις μαϊμούδες και συνελήφθησαν γρήγορα από υπαλλήλους του ζωολογικού κήπου, σύμφωνα με αξιωματούχο της αστυνομίας της Ichikawa, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Οι δύο Αμερικανοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παρεμπόδιση λειτουργίας επιχείρησης με τη χρήση βίας, τις οποίες αρνούνται, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός αξιωματούχος, δεν είχαν μαζί τους επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης και αρχικά προσπάθησαν να δώσουν ψεύτικα ονόματα στις αρχές.

Ιαπωνία: Πολλές οι επισκεψιμότητες στον ζωολογικό κήπου που βρίσκεται ο Punch

Οι συλλήψεις έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία ο συγκεκριμένος ζωολογικός κήπος δέχεται αυξημένο αριθμό επισκεπτών από την Ιαπωνία και το εξωτερικό, λόγω της δημοφιλίας του Punch.

Το μωρό μακάκος έγινε φέτος viral, όταν ο ζωολογικός κήπος δημοσίευσε φωτογραφίες του να κρατά σφιχτά ένα λούτρινο ουρακοτάγκο από τα IKEA, αναζητώντας παρηγοριά αφού η μητέρα του το απέρριψε.

Ο Punch γεννήθηκε τον Ιούλιο και μεγάλωσε σε τεχνητό περιβάλλον, ενώ στις αρχές της χρονιάς ξεκίνησε εκπαίδευση ώστε να επανενταχθεί στην ομάδα των μαϊμούδων.

Η ιστορία του προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον στο διαδίκτυο και δημιούργησε μια αφοσιωμένη κοινότητα θαυμαστών γύρω από το hashtag #HangInTherePunch.

Η Ιαπωνία δέχεται τα τελευταία χρόνια αριθμό-ρεκόρ τουριστών, ωστόσο αρκετοί κάτοικοι εκφράζουν ολοένα και συχνότερα ενόχληση για περιστατικά απείθαρχης ή προκλητικής συμπεριφοράς επισκεπτών.

Πέρυσι, ένας Ουκρανός YouTuber με περισσότερους από 6,5 εκατομμύρια συνδρομητές συνελήφθη αφού μετέδωσε ζωντανά τον εαυτό του να εισβάλλει σε σπίτι μέσα στη ζώνη αποκλεισμού της Φουκουσίμα.

Το 2023, ένας Αμερικανός livestreamer γνωστός ως Johnny Somali είχε επίσης συλληφθεί, καθώς φέρεται να μπήκε παράνομα σε εργοτάξιο.

Με πληροφορίες από Euronews