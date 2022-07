Ιαπωνία: Εξερράγη το ηφαίστειο Sakurajima- Live εικόνα

To ηφαίστειο Sakurajima νότια του νησιού Kyushu της Ιαπωνίας εξερράγη σήμερα, εκτοξεύοντας στάχτη και κομμάτια από πετρώματα, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς σε κοντινές πόλεις, αλλά οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή καθώς η υπηρεσία ανέβασε στο 5 το επίπεδο συναγερμού.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ανέφερε ότι το ηφαίστειο Sakurajima εξερράγη γύρω στις 8:05 μ.μ. (τοπική ώρα), ανατινάζοντας μεγάλους βράχους έως και 2,5 χιλιόμετρα μακριά προς τα νότια στον νομό Kagoshima.

Πλάνα από τη δημόσια τηλεόραση NHK της Ιαπωνίας έδειξαν πυκνό καπνό στάχτης και λάβα να αναβλύζει από την κορυφή του ηφαιστείου.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για πτώση ηφαιστειακών πετρωμάτων σε περιοχές σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από τον κρατήρα και πιθανή ροή λάβας, τέφρας και αερίου εντός 2 χιλιομέτρων.

Το Sakurajima είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στην Ιαπωνία και έχει επανειλημμένα εκραγεί. Κάποτε ήταν νησί αλλά έγινε χερσόνησος μετά από έκρηξη το 1914.

Terrifying footage!



Japan's #Sakurajima volcano has erupted spewing ash a couple miles into the sky. pic.twitter.com/japz4kRBh1