Μία παμπ της Νέα Ζηλανδίας, γνωστή για τις μαριονέτες πολιτικών της χώρας, παρουσίασε μία νέα με τη μορφή της Τζασίντα Άρντερν.

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας σχολίασε ότι η μαριονέτα μοιάζει με διασταύρωση «κάποιου είδους ουράνιου πλάσματος με κάτι από το Game of Thrones», σύμφωνα τον Guardian.

Η παμπ «Backbencher», που βρίσκεται απέναντι από το κοινοβούλιο στο Ουέλινγκτον, δημιουργεί εδώ και 30 χρόνια μαριονέτες Νεοζηλανδών πολιτικών. Το βράδυ της Τρίτης παρουσίασε τη δεύτερη «Τζασίντα Άρντερν» αυτής της συλλογής.

«Συχνά με ρωτάνε τι είναι το πιο ασυνήθιστο πράγμα το οποίο μου ζητούν να κάνω ως πρωθυπουργός. Μερικές φορές πρέπει να σκεφτώ την απάντησή μου. Τώρα δεν θα την σκεφτώ. Τα αποκαλυπτήρια μιας μαριονέτας που σου μοιάζει είναι κάτι τέτοιο», είπε η Άρντερν.

Αυτή η μαριονέτα της, με το χαρακτηριστικό πλατύ χαμόγελό της, φορά φόρεμα και κρατά ένα σκήπτρο. Στην προηγούμενη, που παρουσιάστηκε το 2018, η Άρντερν «ήταν» DJ.

Prime Minister @jacindaardern cuts her cake before carving up the DJ booth in her newly-unveiled puppet pic.twitter.com/9rxE4PGC4W