Η Tesla εξετάζει το μέλλον χωρίς τον Έλον Μασκ - Πληροφορίες ότι αναζητά νέο CEO

Μια ιστορική μεταβατική περίοδο φαίνεται πως διανύει η Tesla, καθώς το Διοικητικό της Συμβούλιο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, εν μέσω εσωτερικών εντάσεων, πτώσης των κερδών και της μετοχής, αλλά και μιας παρατεταμένης απομάκρυνσης του Έλον Μασκ από τα καθημερινά ηνία της εταιρείας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η απόφαση ελήφθη πριν από περίπου ένα μήνα, όταν η μετοχή της Tesla είχε ήδη σημειώσει αισθητή πτώση, ενώ ορισμένοι επενδυτές ανησυχούσαν από τη διαρκώς αυξανόμενη παρουσία του Μασκ στην Ουάσινγκτον, στο πλευρό του Προέδρου Τραμπ. Το Συμβούλιο επικοινώνησε με εξειδικευμένες εταιρείες για την έναρξη διαδικασίας διαδοχής, χωρίς να είναι σαφές εάν ο ίδιος ο Μασκ είχε πλήρη γνώση αυτής της πρωτοβουλίας.

Παρά τη σιγή της Tesla πριν τη δημοσίευση του ρεπορτάζ της έγκριτης αμερικανικής εφημερίδας, λίγες ώρες αργότερα εκδόθηκε επίσημη διάψευση. Η πρόεδρος Robyn Denholm δήλωσε μέσω του X: «Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla είναι ο Έλον Μασκ και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πολύ σίγουρο για την ικανότητά του να συνεχίσει να εκτελεί το συναρπαστικό σχέδιο ανάπτυξης που έχει μπροστά του».

Earlier today, there was a media report erroneously claiming that the Tesla Board had contacted recruitment firms to initiate a CEO search at the company.



This is absolutely false (and this was communicated to the media before the report was published).



The CEO of Tesla is…