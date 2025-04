Ο Έλον Μασκ χάνει ραγδαία τη δημοφιλία του στις ΗΠΑ

Η δημοτικότητα του Έλον Μασκ έχει σημειώσει θεαματική πτώση τους τελευταίους μήνες, με τα τελευταία δημοσκοπικά στοιχεία να καταγράφουν ραγδαία επιδείνωση της εικόνας του στη δημόσια σφαίρα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα συγκεντρωτικά στοιχεία του στατιστικολόγου Νέιτ Σίλβερ, μόλις το 39,4% των Αμερικανών δηλώνει θετική γνώμη για τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, ενώ το 52,7% τον βλέπει αρνητικά — με αποτέλεσμα καθαρή διαφορά -11 μονάδων. Το ποσοστό αυτό σηματοδοτεί αισθητή επιδείνωση σε σχέση με τις αρχές του έτους (όταν η διαφορά ήταν μόλις -3) και αποτελεί εντυπωσιακή πτώση από το +29 του 2016.

Η φθορά αυτή αποδίδεται κυρίως στην παρουσία του στο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) της κυβέρνησης Τραμπ και στις έντονες αντιδράσεις για τις περικοπές δημόσιων δαπανών που έχει προωθήσει, καθώς και στην προσέγγισή του προς την άκρα δεξιά. Οι επικρίσεις εντάθηκαν μετά τη δημόσια εμφάνισή του στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, όπου πραγματοποίησε δύο ναζιστικούς χαιρετισμούς.

