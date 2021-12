Σε δίκη παραπέμπεται η Τέιλορ Σουίφτ που κατηγορείται ότι αντέγραψε στίχους για το «Shake It Off» από άλλο τραγούδι.

απέρριψε το αίτημα της τραγουδνα απορρίψει την υπόθεση, λέγοντας ότι μια κριτική επιτροπή μπορεί να διαπιστώσει ότι η επιτυχία της ομάδας κοριτσιών της 3LW το 2001, Playas Gon 'Play, είχε αντιγραφεί το 2014.

Αμερικανός δικαστής αποφάσισε ότι η τραγουδίστρια πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη με ενόρκους για τις κατηγορίες ότι οι στίχοι του «Shake It Off» αποτελούν προϊόν λογοκλοπής από το τραγούδι « Playas Gon 'Play» του συγκροτήματος 3LW.

Το «Playas Gon' Play» του συγκροτήματος 3LW.

Ο δικαστής απάντησε αρνητικά το αίτημα της Τέιλορ Σουίφτ να απορρίψει την αγωγή, κρίνοντας ότι οι ένορκοι θα είναι αυτοί που θα διαπιστώσουν αν το «Shake It Off», το οποίο έγινε επιτυχία το 2014, παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα του «Playas Gon’ Play», που κυκλοφόρησε το 2001

Και τα δύο κομμάτια διαθέτουν παραλλαγές των φράσεων «players gonna play» και «haters gonna hate».

Η αγωγή εναντίον της τραγουδίστριας κατατέθηκε το 2017 από τους Sean Hall και Nathan Butler, που έγραψαν το «Playas Gon’ Play». Στο τραγούδι οι στίχοι ανέφεραν «playas, they gonna play» και «haters, they gonna hate», ενώ στο κομμάτι της, η Τέιλορ Σουίφτ τραγουδάει: «’Cause the players gonna play, play, play, play, play, play and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate, hate, hate».

To «Shake It Off» της Taylor Swift.

Το 2018, ο δικαστής απέρριψε την αγωγή λέγοντας πως οι στίχοι των Hall και Butler ήταν απλώς «σύντομες φράσεις χωρίς την πρωτοτυπία και την δημιουργικότητα που απαιτείται για προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων»., ενώ ανέφερε 13 διαφορετικά παλαιότερα τραγούδια με παρόμοιες φράσεις, όπως το «Playa Hater» του The Notorious B.I.G. και το «Man U Luv to Hate» του Sir Mix-A-Lot.

Ωστόσο ένα χρόνο αργότερα, ένα ομοσπονδιακό εφετείο ανέτρεψε την απόφαση αυτή λέγοντας ότι η αγωγή απορρίφθηκε νωρίς και ότι το «Playas Gon’ Play» ήταν αρκετά δημιουργικό για να υπάρχει προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του.

«Παρόλο που υπάρχουν κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των έργων, υπάρχουν επίσης σημαντικές ομοιότητες στη χρήση λέξεων και στην αλληλουχία/δομή. Παρόλο που οι εμπειρογνώμονες των εναγόντων αντικρούουν σθεναρά τον ισχυρισμό ότι υπάρχουν ουσιαστικές ομοιότητες, το Δικαστήριο δεν είναι πρόθυμο να πιστέψει ιδιαίτερα τις απόψεις τους εδώ», έγραψε ο δικαστής στην απόφασή του.

Η απόφαση θέτει τις βάσεις για μια δίκη με ενόρκους, ωστόσο δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία.