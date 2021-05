Τη στιγμή που ένα μπαλκόνι ενός παραθαλάσσιου σπιτιού γεμάτο με κόσμο, στο Μαλιμπού, καταρρέει κατέγραψε κάμερα.

Το σπίτι φέρεται να είχε χωρητικότητα 6 ατόμων, αλλά, τελικά συγκεντρώθηκαν 30 άτομα. Το βίντεο δείχνει τη στιγμή που περίπου 15 άτομα έπεσαν από ύψος 3 τριών μέτρων το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

Ένας μάρτυρας δήλωσε στο KCLA: «Ακούσαμε ένα κρακ και είδα κυριολεκτικά τους καλύτερους φίλους μου και την κοπέλα μου να πέφτουν από ύψος 4,5 μέτρων στα βράχια. Το μπαλκόνι κατέρρευσε. Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα. Απλά διασκεδάζαμε, επρόκειτο για ένα πάρτι γενεθλίων, ήμασταν στην πίσω βεράντα. Υπήρχαν πιθανότατα πάνω από 10 άτομα στο μπαλκόνι». Τέσσερις καλεσμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα.

