Η στιγμή που κηδεμόνας εγκαταλείπει τον σκύλο του και εκείνος δεν σταματάει να τον ακολουθεί

Ένας άνδρας απαθανάτισε τη στιγμή που οι κηδεμόνες ενός σκύλου στην Καλιφόρνια τον εγκαταλείπουν βγάζοντάς το έξω από το αμάξι, με το κατοικίδιο να τους ακολουθεί.

Πίσω από το μαύρο όχημα που εγκατέλειψε τον σκύλο, βρέθηκε ένας διανομέας ο οποίος και κατέγραψε τη στιγμή που οι κηδεμόνες συνεχίζουν να προχωράνε αφήνοντας πίσω τους το απελπισμένο κατοικίδιό τους που δεν σταματά να τους ακολουθεί.

Στο βίντεο ακούγεται ο διανομέας να λέει: «Ο ιδιοκτήτης κυριολεκτικά τον αφήνει… δες! Ω Θεέ μου».

Η 24χρονη Ντέστινι Γκόμεζ, μια νεαρή γυναίκα που βρίσκει σπίτια για αδέσποτα κατοικίδια είδε το βίντεο και έστειλε μήνυμα στον διανομέα για να βοηθήσει. «Όταν είδα αυτό το βίντεο, ράγισε την καρδιά μου. Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω. Δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι τον σκύλο», είπε η Ντέστινι Γκόμεζ στο NBC.

Heartbreaking moment abandoned dog chases its owners' car after it was dumped on the road pic.twitter.com/TTrUGPsK6R