Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει στην πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ

Την στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει στην πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ 10 στο Λονδίνο, κατέγραψαν βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Υπενθυμίζεται πως η αστυνομία έχει συλλάβει τον οδηγό του αυτοκινήτου που νωρίτερα προσέκρουσε στην είσοδο του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, δηλαδή στην πρωθυπουργική κατοικία στο Λονδίνο, σύμφωνα με αναφορές βρετανικών μέσων ενημέρωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16:20 (τοπική ώρα, 18:20 ώρα Ελλάδος). Η αστυνομία απέκλεισε προσωρινά το σημείο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας για την εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος.

Στις εικόνες που μετέδωσε η βρετανική τηλεόραση διακρίνεται ένα ασημί αυτοκίνητο με ανοικτές πόρτες ακινητοποιημένο στα κάγκελα της πύλης.

Η σιδερένια πύλη, που εμποδίζει την πρόσβαση στον δρόμο όπου βρίσκεται το γραφείο και η κατοικία του πρωθυπουργού, τοποθετήθηκε το 1989 για λόγους ασφαλείας. Μέχρι τότε, οι περαστικοί μπορούσαν να πλησιάσουν την πρωθυπουργική κατοικία στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Πλάνα από τη σύγκρουση έδειχναν ένα όχημα να κατευθύνεται προς την πύλη με αργό ρυθμό, πριν επιβραδύνει περισσότερο πριν από τη στιγμή της σύγκρουσης.

A car has been driven into the gates of Downing Street on Whitehall.



Armed officers have arrested a man at the scene on suspicion of criminal damage and dangerous driving, but there were no reports of any injuries.



Enquiries are ongoing to establish the circumstances. pic.twitter.com/ZgN2d525oE