Η σπάνια εμφάνιση του γιου του Μάικλ Τζάνκσον, Blanket, στην προβολή του «Michael»

Ο 24χρονος, γνωστός στο παρελθόν ως «Blanket», εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί την Παρασκευή 10 Απριλίου

The LiFO team
The LiFO team
Ο Bigi «Blanket» Τζάκσον στο Βερολίνο για την προβολή της ταινίας «Michael» / Getty Images
Ο μικρότερος γιος του Μάικλ Τζάκσον, Bigi Jackson, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση για να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας βιογραφικής ταινίας «Michael» στο Βερολίνο.

Ο 24χρονος, γνωστός στο παρελθόν ως «Blanket», εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί την Παρασκευή 10 Απριλίου, συνοδευόμενος από τον αδελφό του, Πρινς Τζάκσον, και τον ξάδελφό του Τζαφάρ Τζάκσον, ο οποίος υποδύεται τον «Βασιλιά της Ποπ» στην ταινία.

Μαζί τους βρέθηκαν και άλλα μέλη της οικογένειας Τζάκσον, σύμφωνα με το περιοδικό «People».

Διακριτικά αφιερώματα στον Μάικλ Τζάκσον

Ο Bigi και ο Πρινς επέλεξαν να τιμήσουν τον πατέρα τους μέσα από το στιλ τους. Και οι δύο φορούσαν περιβραχιόνια, μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια που είχε καθιερώσει ο Μάικλ Τζάκσον στις εμφανίσεις του.

Στην περίπτωση των παιδιών του, τα περιβραχιόνια περιείχαν φωτογραφία από τα πόδια του τραγουδιστή σε μία από τις εμβληματικές χορευτικές του κινήσεις, παραπέμποντας ευθέως στην καλλιτεχνική του κληρονομιά.

Ο ίδιος ο Τζάκσον χρησιμοποιούσε συχνά αυτό το στοιχείο ως σύμβολο στήριξης παιδιών που είχαν ανάγκη.

Η παρουσία του Bigi στο Βερολίνο σηματοδοτεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά το 2024, όταν είχε βρεθεί στο Λονδίνο για την παράσταση «MJ: The Musical», μαζί με τα αδέλφια του Πρις και Πάρις Τζάκσον.

Η Πάρις, ωστόσο, απουσίαζε από την πρεμιέρα της ταινίας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επιλέξει να κρατήσει αποστάσεις από το πρότζεκτ.

Η ταινία «Michael» και ο πρωταγωνιστής

Η ταινία «Michael», παραγωγής της Lionsgate, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου και εστιάζει τόσο στη ζωή του Τζάκσον μακριά από τα φώτα της σκηνής όσο και σε μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του.

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, γιος του αδελφού του τραγουδιστή, Τζερμέιν Τζάκσον, ανέλαβε τον απαιτητικό ρόλο της ενσάρκωσης του θείου του. Όπως έχει δηλώσει, δεν είχε ποτέ σκεφτεί να ασχοληθεί με την υποκριτική, ωστόσο ένιωσε ότι ο ρόλος αυτός ήταν «κάλεσμα».

«Για να υποδυθώ τον Μάικλ, έπρεπε να κερδίσω τον ρόλο και να αποδείξω ότι μπορώ να τον ενσαρκώσω. Ξεκίνησα από τη βάση, αναζητώντας την αυθεντικότητα», ανέφερε σε βίντεο από τα γυρίσματα.

Με πληροφορίες από People

