Michael: Οι αλλαγές στην ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον και τα σχέδια για sequel

Η πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία «Michael», που αφηγείται την άνοδο του «βασιλιά της ποπ» Μάικλ Τζάκσον στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας, περνά από ριζική αναδιαμόρφωση πριν βγει στις αίθουσες.

Σύμφωνα με το Variety, η παραγωγή προχώρησε σε εκτεταμένα επαναγυρίσματα κόστους έως και 15 εκατομμυρίων δολαρίων, αφαιρώντας πλήρως κάθε αναφορά στις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που είχαν στιγματίσει τον καλλιτέχνη τη δεκαετία του ’90.

Αρχικά, η ταινία επρόκειτο να περιλαμβάνει σκηνές από το 1993, όταν ο Τζάκσον κατηγορήθηκε για πρώτη φορά, με αστυνομικούς να φτάνουν στο Neverland Ranch για έρευνα. Ωστόσο, το υλικό αυτό «κόπηκε» εξ ολοκλήρου, όταν αποκαλύφθηκε νομικός όρος σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Jordan Chandler που απαγορεύει την απεικόνιση ή ακόμη και αναφορά του σε κινηματογραφικό έργο.

The original ending of #Michael focused on how the child abuse allegations in 1993 impacted Jackson’s life:



• One scene saw the King of Pop staring into a mirror with a sorrowful gaze as police car lights flashed behind him



Michael: Νέο τέλος και πιο «φωτεινή» αφήγηση στην ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Μετά την αλλαγή πλεύσης, οι δημιουργοί ξαναέγραψαν το φινάλε της ταινίας. Αντί για τις «σκοτεινές στιγμές» της ζωής του, το «Michael» θα ολοκληρώνεται στην κορύφωση της καριέρας του, κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Bad».

Η νέα εκδοχή δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη μουσική και στις εμβληματικές εμφανίσεις του καλλιτέχνη, απομακρυνόμενη από τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές της προσωπικής του ζωής. Η ένταση αναμένεται να μετατοπιστεί -κυρίως- στη σχέση του με τον αυστηρό πατέρα του, Τζο Τζάκσον, καθώς και σε στιγμές όπως το σοβαρό ατύχημα με εγκαύματα που υπέστη το 1984 σε διαφήμιση της Pepsi και την επακόλουθη εξάρτηση από παυσίπονα.

Τον Τζάκσον υποδύεται ο ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον, ενώ τον πατέρα του ενσαρκώνει ο Κόλμαν Ντομίνγκο Domingo.

Michael: Καθυστερήσεις και αυξημένο κόστος στη βιογραφική ταινία του Μάικλ Τζάκσον

Η παραγωγή αντιμετώπισε και άλλες δυσκολίες. Σύμφωνα με το Variety, το αρχικό cut ξεπερνούσε τις 3,5 ώρες, ενώ καθυστερήσεις προέκυψαν και από ζημιές στο σπίτι του σεναριογράφου Τζον Λόγκαν, λόγω πυρκαγιάς.

Η ταινία, που είχε -αρχικά- προγραμματιστεί για το 2025, μεταφέρθηκε τελικά για την άνοιξη του 2026. Το budget φτάνει τα 155 εκατ. δολάρια, με την περιουσία του Τζάκσον να καλύπτει το επιπλέον κόστος των αλλαγών.

Παρά τις αλλαγές, τα στούντιο Lionsgate και Universal Pictures βλέπουν τη «Michael» ως την αρχή ενός μεγαλύτερου κινηματογραφικού πρότζεκτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου το 30% του υλικού που αφαιρέθηκε ενδέχεται να αξιοποιηθεί σε επόμενες ταινίες, με έμφαση στα μεταγενέστερα χρόνια της καριέρας του, όπως τα άλμπουμ «Dangerous» και «Invincible» και τη ζωή στο κτήμα Neverland.

Ως προς τις προσδοκίες κερδών, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν άνοιγμα άνω των 55 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας το «Bohemian Rhapsody». Στο στούντιο ελπίζουν σε συνολικά έσοδα που θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν τα 700 εκατ. παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Variety