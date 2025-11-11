ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Νέο ρεκόρ για τον Μάικλ Τζάκσον 16 χρόνια μετά τον θάνατό του

Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για το «μεταθανάτιο αυτό επίτευγμα» του Μάικλ Τζάκσον

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πλάνο του Μάικλ Τζάκσον από το βίντεο κλιπ του «Thriller»
Ο Μάικλ Τζάκσον κατέγραψε νέο ρεκόρ, 16 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Δημοσίευμα του Billboard μεταφέρει, ότι ο Μάικλ Τζάκσον επέστρεψε στο Top 10 του Billboard Hot 100, καθώς το εμβληματικό «Thriller» ανέβηκε στη δέκατη θέση μετά τη φετινή σεζόν του Halloween 2025.

Το μεταθανάτιο αυτό επίτευγμα επιβεβαιώνει οριστικά τη μουσική του κληρονομιά: το κλασικό κομμάτι του 1982 συγκέντρωσε 14 εκατομμύρια streams και 9,3 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate. Το τραγούδι ανέβηκε από την 32η θέση, ενώ το αρχικό του υψηλότερο πλασάρισμα ήταν το No. 4 το 1982.

Με την επιτυχία αυτή, ο Τζάκσον γίνεται ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία που σημειώνει Top 10 επιτυχίες σε έξι διαφορετικές δεκαετίες - από τη δεκαετία του ’70, του ’80, του ’90, του 2000, του 2010 και πλέον του 2020. Έτσι ξεπερνά τον Άντι Ουίλιαμς, ο οποίος μέχρι τον θάνατό του το 2012 είχε καταφέρει Top 10 πλασαρίσματα σε πέντε δεκαετίες.

Η αναβίωση του ενδιαφέροντος για το «Thriller» ήλθε μετά την κυκλοφορία του trailer για τη βιογραφική ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία του Antoine Fuqua, που αναμένεται να προβληθεί στις αίθουσες στις 24 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της ταινίας: «Το Michael εξερευνά τη διαδρομή του παγκόσμιου σούπερσταρ προς τον τίτλο του Βασιλιά της Ποπ, προσφέροντας μια βαθιά και προσωπική ματιά στη ζωή και την ανθεκτική κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς και πρωτοποριακούς καλλιτέχνες που γνώρισε ποτέ ο κόσμος».

Ο Τζάκσον μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10 του Billboard Hot 100 ως σόλο καλλιτέχνης τον Νοέμβριο του 1971 με το τραγούδι «Got to Be There». Κατά τη διάρκεια της καριέρας του σημείωσε 30 επιτυχίες στο Top 10, εκ των οποίων 13 έφτασαν στο No. 1.

