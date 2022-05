Η Σουηδία απαντάει στις κατηγορίες Ερντογάν για υπόθαλψη τρομοκρατών

Απάντηση στις αιτιάσεις του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τη χώρα της έδωσε η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας.

Ο Ερντογάν αρνείται την ένταξη τόσο της Σουηδίας όσο και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ κατηγορώντας τους για υπόθαλψη και χρηματοδότηση «τρομοκρατών» και προμήθειά τους με όπλα.

Η Άγκυρα υποστηρίζει πως τα υποψήφια μέλη, στηρίζουν οργανώσεις που χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές από εκείνη και ειδικότερα το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) και τους Σύρους Κούρδους του YPG.

Η επικεφαλής της σουηδικής διπλωματίας, Αν Λίντε, απάντησε στις κατηγορίες μέσω του Twitter.

«Λόγω της τεράστιας διάδοσης της παραπληροφόρησης σχετικά με τη Σουηδία και το PKK, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η κυβέρνηση του Όλοφ Πάλμε ήταν η πρώτη, μετά την Τουρκία, που καταχώρησε το PKK ως τρομοκρατική οργάνωση, ήδη από το 1984. Η ΕΕ ακολούθησε το 2002» έγραψε.

«Αυτή η στάση δεν έχει αλλάξει» υπογράμμισε.

Due to the vastly spread #disinformation about 🇸🇪 and PKK, we would like to recall that the 🇸🇪 Government of Olof Palme was first after 🇹🇷 to list PKK as a terrorist organization, already in 1984. EU followed suit 2002, when Anna Lindh was 🇸🇪 FM. This position remains unchanged.