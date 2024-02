Η Σομαλία δίνει γη και ύδωρ σε ΗΠΑ και Τουρκία: Συμφωνίες για στρατιωτικές βάσεις, ναυτικό και ΑΟΖ

Γην και ύδωρ σε ΗΠΑ και Τουρκία αντίστοιχα, αποφάσισε να δώσει η Σομαλία, καθώς με διαδοχικές συμφωνίες που υπεγράφησαν τις τελευταίες μέρες, οι μεν Αμερικανοί θα χτίσουν βάσεις στη χώρα, η δε Τουρκία θα επιχειρεί στην ΑΟΖ της Σομαλίας, αναλαμβάνοντας ρόλο προστάτη, αποκομίζοντας φυσικά και οικονομικά οφέλη από αυτή την κίνηση.

Στις 15 Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με την κυβέρνηση της Σομαλίας για την κατασκευή έως και πέντε στρατιωτικών βάσεων για τον Εθνικό Στρατό της Σομαλίας στο όνομα της ενίσχυσης των δυνατοτήτων του στρατού στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά των τζιχαντιστών της Αλ Σαμπάμπ.

Σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, οι βάσεις προορίζονται για την Ταξιαρχία Danab ("Αστραπή"), μια Ειδική Δύναμη Επιχειρήσεων με την υποστήριξη των ΗΠΑ που ιδρύθηκε το 2014. Η χρηματοδότηση για τη Danab προήλθε αρχικά από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο ανέθεσε την ιδιωτική ασφάλεια εταιρεία Bancroft Global για την εκπαίδευση και την παροχή συμβουλών στη μονάδα. Πιο πρόσφατα, η Danab έχει λάβει χρηματοδότηση, εξοπλισμό και εκπαίδευση από το Υπουργείο Άμυνας.

Η υποστήριξη των ΗΠΑ καθίσταται δυνατή από το πρόγραμμα 127e, μια δημοσιονομική αρχή των ΗΠΑ που επιτρέπει στο Πεντάγωνο να παρακάμψει την επίβλεψη του Κογκρέσου επιτρέποντας στις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν ξένες στρατιωτικές μονάδες ως υποκατάστατα σε αποστολές αντιτρομοκρατίας. Είναι πλήρως τεκμηριωμένες παρόμοιες επιχειρήσεις μέσω του 127e σε πολλές αφρικανικές χώρες, κυρίως σε τοποθεσίες που η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν αναγνωρίζει ως ζώνες μάχης, αλλά στο έδαφος των οποίων υπάρχουν στρατεύματα της AFRICOM.

Αλλά αυτό το Μνημόνιο Κατανόησης αφορά πολύ περισσότερα από τη διακηρυγμένη δέσμευση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να βοηθήσει τη Σομαλία να νικήσει την αλ-Σαμπάμπ. Είναι μια σαφής ένδειξη της αυξανόμενης γεωπολιτικής σημασίας του Κέρατος της Αφρικής και έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών (κυρίως απόπειρες των Χούτι της Υεμένης να διαταράξουν την παγκόσμια ναυτιλία σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα) σχετικά με τη διασφάλιση της ροής του διεθνούς εμπορίου μέσω του Κόκκινη θάλασσα. Συμπίπτει επίσης με την αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι οι αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να αναγκάσουν τις ΗΠΑ να φύγουν από το Ιράκ.

Το σχέδιο της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εκπαιδεύσει τις δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας σε νεοϊδρυθείσες στρατιωτικές βάσεις σε πέντε διαφορετικά μέρη της χώρας (Μπαϊντόα, Ντουσαμαρέμπ, Τζοουάρ, Κισμάγιο και Μογκαντίσου) είναι μια στρατηγική της πίσω πόρτας, όχι μόνο για την επέκταση της παρουσίας του αμερικανικού στρατού στη Σομαλία, αλλά για να τοποθετηθεί πιο δυναμικά απέναντι σε άλλες δυνάμεις της περιοχής. Πράγματι, το πρόγραμμα 127e δεν είναι η μόνη πολιτική που επιτρέπει την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό ξένων δυνάμεων ως πληρεξούσιων: το άρθρο 1202 του Νόμου περί Εθνικής Άμυνας του 2018 διευρύνει περαιτέρω την ικανότητα των ΗΠΑ να διεξάγουν πόλεμο μέσω υποκατάστατων δυνάμεων σε μέρη όπου έχουν δεν κηρύχθηκε επίσημα πόλεμος, με ευρύτερο στόχο την αντιμετώπιση της επιρροής αντιπάλων όπως η Κίνα και η Ρωσία.

Σε μία εντυπωσιακή κίνηση Τουρκία και Σομαλία υπέγραψαν συμφωνία, η οποία προοιωνίζει την επέκταση της επιρροής της Άγκυρας στην Αφρική, πράγμα που επιδιώκει διακαώς όχι μόνο για πολιτικούς λόγους, αλλά και για... λόγους διατροφής. Η συμφωνία λοιπόν περί “Ναυτικής Ασφαλείας”, που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Χαμζά Αμπντί Μπαρέ, έχει διάρκεια 10 χρόνια και προβλέπει πως η Τουρκία αναλαμβάνει την εκπαίδευση και στήριξη του Ναυτικού της Σομαλίας, ώστε αυτό να προστατεύει τα εθνικά ύδατα και την ΑΟΖ της.

BREAKING NEWS: Following the cabinet's approval, the Federal Parliament of #Somalia has also ratified the groundbreaking defense & economic agreement between Somalia & Turkey. This marks a new era of hope for Somalia and serves as a stabilizing force for the Horn of Africa. 🇸🇴🇹🇷 pic.twitter.com/XQFs9tYd8b