Ειρήνη Βούη: Πέθανε σε ηλικία 108 ετών η «κυρά Ρηνιώ» της Καλύμνου

Υπήρξε η γηραιότερη γυναίκα του νησιού - Τι δήλωσε ο δήμαρχος Καλύμνου

Σε ηλικία 108 ετών έφυγε από τη ζωή -χθες (17/3)- η Ειρήνη Βούη, η γηραιότερη γυναίκα της Καλύμνου, όπως επιβεβαίωσε σχετικά και ο δήμαρχος του νησιού.

Η Ειρήνη Βούη, γνωστή στους συντοπίτες της ως «κυρά Ρηνιώ», είχε γεννηθεί στις 27 Ιουλίου 1918 και απέκτησε έξι παιδιά.

Όπως δήλωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος της Καλύμνου, Γιάννης Μαστροκούκος, η «κυρά» Ρηνιώ, ήταν μια εξαιρετική γυναίκα, μητέρα-ηρωίδα, που κατάφερε να στηρίξει τα παιδιά και την οικογένειά της στα δύσκολα χρόνια, μεταφέροντας η ίδια γάλα και διανέμοντάς το στον «Πάνορμο», τη «Χώρα» και άλλους οικισμούς του νησιού για πάρα πολλά χρόνια.

«Ήταν μια ”σπαθάτη” γυναίκα» είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της Καλύμνου και συνέχισε: «Έλεγε πάντα αυτό που έπρεπε, που ήθελε να πει, χωρίς περιστροφές. Ευθέως. Αποτελούσε για το νησί μας, μητέρα και γυναίκα που ξεχώριζε για την αγωνιστικότητα και τη μαχητικότητά της. Και για αυτό όλοι την καμαρώναμε».