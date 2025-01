Η Ρωσία καταδίκασε τους δικηγόρους του Ναβάλνι σε πολυετή φυλάκιση

Η Ρωσία καταδίκασε τρεις δικηγόρους που είχαν υπερασπιστεί τον Αλεξέι Ναβάλνι σε πολυετή φυλάκιση επειδή μετέφεραν μηνύματα του εκλιπόντος ηγέτη της αντιπολίτευσης από τη φυλακή στον έξω κόσμο.

Η υπόθεση, η οποία έρχεται εν μέσω μιας εκτεταμένης επιχείρησης καταστολής των αντιφρονούντων κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην Ουκρανία, έχει θορυβήσει τις ομάδες υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πλέον, η Μόσχα φαίνεται έτοιμη όχι μόνο να φυλακίζει όσους αντιτίθενται στην πολιτική εξουσία, αλλά και εκείνους που τους υπερασπίζονται νομικά.

Το Κρεμλίνο προσπάθησε να τιμωρήσει τους συνεργάτες του Ναβάλνι ακόμη και μετά τον ανεξήγητο θάνατό του σε φυλακές της Αρκτικής τον περασμένο Φεβρουάριο, σε ηλικία 48 ετών.

Οι Βαντίμ Κομπζέφ, Αλέξεϊ Λίπτσερ και Ίγκορ Σεργκούνιν κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή σε «εξτρεμιστική οργάνωση» από δικαστήριο της πόλης Πετούσκι.

Ο Κομπζέφ, το πιο προβεβλημένο μέλος της νομικής ομάδας του Ναβάλνι, καταδικάστηκε σε πεντέμισι χρόνια, ενώ ο Λίπτσερ καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια και ο Σεργκούνιν σε τριάμισι χρόνια.

Petushki Court Sentences Navalny’s Lawyers to 3.5 to 5.5 Years in Prison



🟣 Vadim Kobzev – 5 years and 6 months;

🟣 Alexei Lipcer – 5 years;

🟣 Igor Sergunin – 3 years and 6 months.

All three were convicted of “participating in an extremist organization.” According to the… pic.twitter.com/EKG9eCzEAh