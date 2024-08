Η ραγδαία αύξηση των αρουραίων στις μεγάλες πόλεις του κόσμου- Μετά το Παρίσι, φτάνουν και στην Ισπανία

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Παρίσι βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, πρώτα λόγω της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και στη συνέχεια εξαιτίας της μάστιγας των αρουραίων που πλήττει την πόλη.

Η γαλλική πρωτεύουσα κατακλύζεται από αυτά τα τρωκτικά, όπως επιβεβαιώνουν πολλοί τουρίστες που ανήρτησαν στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο από την πόλη, εκφράζοντας την έκπληξή τους για τη σοβαρότητα της κατάστασης.Ωστόσο, αυτό το πρόβλημα δεν είναι μοναδικό στην «Πόλη του Φωτός».

Η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις εδώ και χρόνια. Στην Ισπανία, διάφοροι δήμοι έχουν λάβει μέτρα για την καταπολέμηση του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού αρουραίων. Ένα παράδειγμα είναι ο δήμος Talavera de la Reina στην περιοχή της Τολέδο, όπου ξεκίνησε επειγόντως εκστρατεία απολύμανσης.

Το πρόβλημα στο Παρίσι επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, εν μέρει λόγω των ανεύθυνων συμπεριφορών ορισμένων τουριστών που πετούσαν τα υπολείμματα του φαγητού τους παντού, ενισχύοντας έτσι την παρουσία των αρουραίων σε πολλά από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Οι αρουραίοι έχουν κατακλύσει περιοχές όπως η Notre-Dame, το Montmartre, η εκκλησία Saint-Germain-des-Prés, και φυσικά οι όχθες του Σηκουάνα. Σύμφωνα με τα δεδομένα μιας από τις εταιρείες που έχει προσλάβει ο δήμος του Παρισιού για την αντιμετώπιση του προβλήματος, στην πόλη υπάρχουν περίπου 1,75 αρουραίοι ανά κάτοικο, δηλαδή σχεδόν δύο αρουραίοι για κάθε κάτοικο.

Όμως, το πρόβλημα των αρουραίων δεν περιορίζεται μόνο στις γαλλικές πόλεις ή στα υπολείμματα των croissants και των μπαγκέτων. Οι αρουραίοι αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα που επηρεάζει σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις του πλανήτη. Όπου υπάρχει πληθυσμός, υπάρχει και σκουπίδια (υπό έλεγχο ή όχι), και όπου υπάρχει σκουπίδια, υπάρχουν και αρουραίοι.

Το πρόβλημα στη Νέα Υόρκη έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που η πόλη διόρισε το 2023 μια διευθύντρια για τη μείωση του πληθυσμού των τρωκτικών. Η Kathy Corradi, γνωστή και ως «Termirator», ανέλαβε τον ρόλο της, δηλώνοντας ότι «οι αρουραίοι δεν είναι φίλοι μας… δεν κυβερνούν αυτήν την πόλη, εμείς την κυβερνάμε». Ο διορισμός της ήταν μέρος μιας εκστρατείας αξίας εκατομμυρίων δολαρίων που ξεκίνησε η πόλη για την αντιμετώπιση των αρουραίων σε όλους τους δημοτικούς οργανισμούς.

Το 2022, ο αριθμός των αναφορών για αρουραίους στη Νέα Υόρκη διπλασιάστηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με περίπου 60.000 περιπτώσεις να καταγράφονται σε όλη την πόλη. Ο δήμαρχος Eric Adams δεσμεύτηκε να τερματίσει το «μπουφέ για αρουραίους» στις άκρες των δρόμων, αναφερόμενος στην πρακτική συσσώρευσης σακουλών σκουπιδιών στα πεζοδρόμια. Από τον Μάρτιο του 2023, οι 200.000 επιχειρήσεις της πόλης υποχρεούνται να πετούν τα σκουπίδια τους σε κάδους, ενώ ο δήμαρχος παρουσίασε και έναν νέο τύπο κάδου με ρόδες και κλείδωμα για την αποφυγή της πρόσβασης των αρουραίων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα ΜΜΕ αναφέρουν ότι η χώρα αντιμετωπίζει επιδημία με 300 εκατομμύρια «υπεραρουραίους» ικανούς να μασήσουν ακόμη και τσιμέντο. Οι αρουραίοι έχουν κατακλύσει ακόμη και νοσοκομεία, με πάνω από 18.000 περιστατικά να αναφέρονται σε νοσοκομεία του NHS τα τελευταία τρία χρόνια. Η αύξηση των καταγγελιών για αρουραίους αποδίδεται εν μέρει στις αλλαγές που επέφερε η πανδημία, όταν οι πόλεις ερήμωσαν και οι αρουραίοι αναπαράχθηκαν ανεξέλεγκτα.

Μια αστική μυθολογία λέει ότι στο Λονδίνο ποτέ δεν βρίσκεσαι σε απόσταση μεγαλύτερη από δύο μέτρα από έναν αρουραίο. Αν και αυτό μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβές, η εκτίμηση παραμένει ότι υπάρχουν εκατομμύρια αρουραίοι στην πόλη.

Στην Ισπανία, οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχουν περίπου 20 εκατομμύρια αρουραίοι, δηλαδή τέσσερις για κάθε δέκα κατοίκους. Η πόλη Talavera de la Reina αναγκάστηκε να ξεκινήσει εκστρατεία απολύμανσης λόγω της αύξησης του πληθυσμού των τρωκτικών, ενώ παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες περιοχές όπως το Vigo, όπου οι κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας της παρουσίας των αρουραίων.

Ο αγώνας κατά των αρουραίων συνεχίζεται παγκοσμίως, με τις πόλεις να αναζητούν διαρκώς νέες στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτού του διαχρονικού προβλήματος.

Where are the mouse warriors in the United States, Britain, France, Germany, Italy, Spain and Europe?#rats #sats #Ordi #BRC20 pic.twitter.com/rtTDolGsZA