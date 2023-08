Η Πολωνία στέλνει στρατό στα σύνορα με τη Λευκορωσία - Κατηγορίες για παραβιάσεις εναέριου χώρου

Η Πολωνία στέλνει επιπλέον στρατό στα σύνορά της με τη Λευκορωσία αφού κατηγόρησε το Μινσκ για παραβιάσεις του εναέριου χώρου της με στρατιωτικά ελικόπτερα.

Από την πλευρά του, ο στρατός της Λευκορωσίας αρνήθηκε ότι προέβη σε παραβίαση των συνόρων και κατηγόρησε την Πολωνία ότι επινόησε το περιστατικό για να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατιωτική της παρουσία στα ανατολικά της σύνορα. Η Λευκορωσία έχει επίσης στείλει δυνάμεις στα σύνορα με την Πολωνία το τελευταίο διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι από τη μία η Λευκορωσία αποτελεί στενό σύμμαχο της Ρωσίας και από την άλλη η Πολωνία είναι χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και σημαντική σύμμαχος της εμπόλεμης Ουκρανίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας δήλωσε ότι στέλνει «πρόσθετες δυνάμεις και πόρους, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών ελικοπτέρων». Παράλληλα, τόνισε ότι το ΝΑΤΟ ενημερώθηκε για την παραβίαση των λευκορωσικών δυνάμεων ενώ ο επιτετραμμένος της Λευκορωσίας κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις.

Ο πολωνικός στρατός αρχικά αρνήθηκε ότι υπήρξε παραβίαση των συνόρων, αλλά στη συνέχεια δήλωσε ότι «η εισβολή έγινε σε πολύ χαμηλό ύψος, δηλαδή δύσκολα εντοπίζεται από τα ραντάρ». Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας, γράφοντας στο Telegram, δήλωσε ότι η Βαρσοβία άλλαξε γνώμη για το περιστατικό «προφανώς μετά από διαβούλευση με τους υπερπόντιους αφέντες της».

