«Η πιο γλυκιά τηλεοπτική μαμά»: Πέθανε η ηθοποιός Λιζ Σέρινταν

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών η ηθοποιός Λιζ Σέρινταν, που ήταν περισσότερο γνωστή από τη σειρά «Seinfeld».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή ενώ κοιμόταν, από φυσικά αίτια, πέντε ημέρες μετά τα γενέθλιά της στις 10 Απριλίου, δήλωσε η φίλη και εκπρόσωπός της Αμάντα Χέντον.

Η Λιζ Σέρινταν υποδύονταν την Έλεν, την μητέρα του Τζέρι Σάινφελντ, στην επιτυχημένη κωμωδία.

«Η Λιζ ήταν πάντα η πιο γλυκιά, η πιο καλή τηλεοπτική μαμά που θα μπορούσε να ευχηθεί ένας γιος», έγραψε ο κωμικός στα social media, δημοσιεύοντας μια κοινή φωτογραφία τους. «Κάθε φορά που ερχόταν στο σόου μας ήταν το πιο ζεστό συναίσθημα για μένα. Τόσο τυχερός που τη γνώρισα», συμπλήρωσε ο Σάινφελντ.

Liz was always the sweetest, nicest TV mom a son could wish for. Every time she came on our show it was the coziest feeling for me. So lucky to have known her. pic.twitter.com/ae9TDHQILU