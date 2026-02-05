ΔΙΕΘΝΗ
Ιαπωνία: Η πόλη Φουτζιγιόσιντα ακυρώνει το φεστιβάλ με τις ανθισμένες κερασιές εξαιτίας των τουριστών

Ντόπιοι καταγγέλλουν ανάρμοστες συμπεριφορές από τουρίστες που απειλούν «την ησυχία τους», όπως τόνισε ο δήμαρχος

Η Ιαπωνία ακυρώνει το φεστιβάλ με τις ανθισμένες κερασιές εξαιτίας των τουριστών
Στην Ιαπωνία, οι αρχές μιας πόλης κοντά στο όρος Φούτζι ακύρωσαν το φετινό φεστιβάλ των ανθισμένων κερασιών, καθώς η αύξηση των τουριστών θεωρείται πλέον ανεξέλεγκτη για τους ντόπιους.

Η μαζική προσέλευση επισκεπτών στην πόλη Φουτζιγιοσίντα έχει προκαλέσει ασφυκτική κυκλοφοριακή πίεση και προβλήματα καθαριότητας, ενώ κάτοικοι καταγγέλλουν ότι τουρίστες εισέβαλλαν σε ιδιωτικούς χώρους και, σύμφωνα με το BBC, σε αρκετές περιπτώσεις αφόδευαν σε κήπους σπιτιών. Την άνοιξη, η περιοχή προσελκύει πολλές χιλιάδες επισκέπτες, καθώς οι παγκοσμίου φήμης κερασιές ανθίζουν, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό τοπίο με φόντο το όρος Φούτζι.

Ωστόσο, όπως εξήγησε ο δήμαρχος της Φουτζιγιοσίντα, το ειδυλλιακό σκηνικό «απειλεί την ήσυχη ζωή των πολιτών», προσθέτοντας ότι «υπάρχει έντονο αίσθημα κρίσης».

«Για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το περιβάλλον διαβίωσης των πολιτών μας, αποφασίσαμε να ρίξουμε αυλαία στο φεστιβάλ, που διεξαγόταν εδώ και 10 χρόνια», δήλωσε την Τρίτη ο δήμαρχος Σιγκέρου Χοριούτσι.

Τον Απρίλιο του 2016, οι αρχές είχαν ανακοινώσει το άνοιγμα του πάρκου Αρακουραγιάμα Σένγκεν για τη φιλοξενία επισκεπτών κατά την περίοδο της σακούρα (ανθοφορίας των κερασιών). Το πάρκο προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη από την παγόδα του και διαθέτει αρκετά ιδανικά σημεία, για φωτογραφίες.

Η διοργάνωση του φεστιβάλ ξεκίνησε με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής και την αύξηση της επισκεψιμότητας, δημιουργώντας «ζωντανή ατμόσφαιρα».

Ιαπωνία: Έως και 10.000 επισκέπτες φτάνουν καθημερινά στην πόλη

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι αρχές, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των επισκεπτών «αυξήθηκε δραματικά, ξεπερνώντας τις δυνατότητες της πόλης και οδηγώντας σε φαινόμενα υπερτουρισμού, με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον διαβίωσης των κατοίκων».

Κατά την περίοδο αιχμής της ανθοφορίας, έως και 10.000 επισκέπτες φτάνουν καθημερινά στην πόλη, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται «σε παράγοντες όπως το αδύναμο γεν και η εκρηκτική δημοφιλία που τροφοδοτείται από τα social media».

Οι τοπικές αρχές καταγγέλλουν ότι τουρίστες «άνοιγαν πόρτες ιδιωτικών κατοικιών χωρίς άδεια για να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, εισέρχονταν παράνομα σε ιδιοκτησίες, άφηναν σκουπίδια και αφόδευαν σε ιδιωτικές αυλές, αντιδρώντας μάλιστα έντονα όταν οι κάτοικοι τούς έκαναν παρατηρήσεις».

Παρότι το φεστιβάλ δεν θα πραγματοποιηθεί, ο δήμος προετοιμάζεται για αυξημένη επισκεψιμότητα κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ιαπωνικές αρχές λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση τουριστών που «κυνηγούν» την τέλεια φωτογραφία. Το 2024 τοποθετήθηκε μεγάλο μαύρο φράγμα σε ένα από τα πιο εμβληματικά φωτογραφικά σημεία της Ιαπωνίας, στη Φουτζικαβαγκουτσίκο, προκειμένου να αποτραπεί η κακή συμπεριφορά επισκεπτών.

Οι κάτοικοι είχαν καταγγείλει ότι τουρίστες άφηναν σκουπίδια και πάρκαραν παράνομα, αναζητώντας το ιδανικό κάδρο, με το όρος Φούτζι να δεσπόζει στο φόντο.

Με πληροφορίες από BBC

