Έκρηξη στη Βιολάντα: Η διαρροή προπανίου εντοπίστηκε στη σύνδεση δύο σωλήνων

Σε εξέλιξη παραμένει η έρευνα της Πυροσβεστικής για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, με τις αρμόδιες αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των αιτιών που οδήγησαν στην τραγωδία.

Η αυτοψία στον χώρο του εργοστασίου της Βιολάντα έχει καθυστερήσει, καθώς οι εργασίες είχαν προσωρινά ανασταλεί λόγω διαρροής που εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι και σήμερα, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαδικασία διερεύνησης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον δύο σημεία φθοράς στις σωληνώσεις που μετέφεραν προπάνιο από τις εξωτερικές δεξαμενές προς το υπόγειο του κτιρίου.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε διαρροή και σε σημείο ένωσης σωλήνων, από όπου το εύφλεκτο αέριο συσσωρεύτηκε στον υπόγειο χώρο.

Στο ίδιο σημείο λειτουργούσε αυτόματη ηλεκτρική αντλία απάντλησης υδάτων, από την οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη.

Την ίδια στιγμή, ειδικοί που συμμετέχουν στη διερεύνηση της υπόθεσης εντοπίζουν τρεις κρίσιμες τεχνικές ελλείψεις.

Όπως αναφέρουν, δεν υπήρχε εγκατεστημένος μετρητής πίεσης, ο οποίος θα μπορούσε να εντοπίσει έγκαιρα τη διαρροή μέσω πτώσης της πίεσης και να ενεργοποιήσει προειδοποιητικό σήμα. Παράλληλα, απουσίαζε σύστημα ανίχνευσης διαρροών, ενώ προβληματικός χαρακτηρίζεται και ο τρόπος κατασκευής και τοποθέτησης των σωληνώσεων.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η συγκεκριμένη κατασκευή ευνοούσε την ηλεκτρολυτική διάβρωση, καθιστώντας τη φθορά και τη διάτρηση των σωλήνων ζήτημα χρόνου, εφόσον δεν είχαν εφαρμοστεί πρόσθετα μέτρα προστασίας.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ο ρόλος της Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η τελευταία επιθεώρηση στο εργοστάσιο είχε πραγματοποιηθεί το περασμένο καλοκαίρι, εν μέσω καύσωνα, γεγονός που γεννά ερωτήματα για τη συχνότητα και την ουσιαστικότητα των ελέγχων.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πραγματοποίησαν εφόδους στην κατοικία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, στα γραφεία και το λογιστήριο της εταιρείας, καθώς και στο σπίτι του τεχνικού ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα και λοιπός εξοπλισμός, τα οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να συνδέονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση.

Το υλικό που συλλέχθηκε θα εξεταστεί αναλυτικά και θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, η οποία έχει δώσει εντολή για εις βάθος διερεύνηση της τραγωδίας και θα αποφασίσει για την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.