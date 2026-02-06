ΗΠΑ: Δύο νεκροί σε νέο πλήγμα κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό

Νέο βομβαρδισμό στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, κατά σκάφους, εξαπέλυσαν χθες Πέμπτη οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Το νέο πλήγμα σημειώθηκε κατά σκάφους το οποίο, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο το οποίο είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Με αυτό το νέο πλήγμα, που ανακοινώθηκε μέσω X, φτάνουν τους τουλάχιστον 128 οι νεκροί και τα τουλάχιστον 37 τα σκάφη που έχουν καταστραφεί από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε η αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον σκαφών που κατά την Ουάσιγκτον ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών.

The U.S. has hit another vessel in the Eastern Pacific that was "engaged in nacro-trafficking operations". SOUTHCOM says that "two narco-terrorists were killed" as a result of the strike. pic.twitter.com/9LuiSNiuFX — World Source News (@Worldsource24) February 6, 2026

ΗΠΑ: Δεύτερος βομβαρδισμός σε σκάφος

Πρόκειται για τον δεύτερο βομβαρδισμό του είδους που γίνεται γνωστό μέχρι στιγμής φέτος, έπειτα από προηγούμενο την 23η Ιανουαρίου, επίσης στον Ειρηνικό.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που διέταξε να γίνουν πάνω από τριάντα τέτοιες επιχειρήσεις συνολικά, ουδέποτε παρουσίασε αποδείξεις πως σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο επιδίδονταν σε οποιοδήποτε λαθρεμπόριο.

Η νομιμότητα της εκστρατείας αυτής, που επισήμως τουλάχιστον στόχο έχει τα καρτέλ που επιδίδονται σε εμπορία ναρκωτικών με προορισμό την αμερικανική αγορά, αμφισβητείται και προκαλεί σφοδρές αντεγκλήσεις σε διεθνές επίπεδο όσο και στο αμερικανικό πολιτικό σκηνικό.

Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ βλέπουν στους βομβαρδισμούς αυτούς «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πώς το σαμποτάζ της CIA προετοίμασε την επιχείρηση κατά του Μαδούρο