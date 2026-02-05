ΔΙΕΘΝΗ
Ο Τραμπ λέει ότι ο Πρέτι και η Γκουντ «δεν ήταν άγγελοι», ενώ αφήνει να εννοηθεί μια «πιο ήπια προσέγγιση» στο μεταναστευτικό

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «δεν είναι ευχαριστημένος» με αυτά που συνέβησαν στη Μινεάπολη

Φωτογραφία: X
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι θάνατοι της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη ήταν δύο λυπηρά περιστατικά που «δεν θα έπρεπε να είχαν συμβεί», αλλά ότι κανείς δεν αισθάνεται χειρότερα για τους δύο θανάτους από τους πράκτορες της ICE.

«Ούτε εκείνος ήταν άγγελος, ούτε εκείνη», είπε ο Τραμπ για τον Πρέτι και τη Γκουντ σε νέα συνέντευξη στο NBC News. «Παρόλα αυτά, δεν είμαι ευχαριστημένος με ό,τι συνέβη εκεί. Κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος, και ούτε η ICE ήταν ευχαριστημένη. Αλλά θα είμαι πάντα στο πλευρό των σπουδαίων ανθρώπων μας στην επιβολή του νόμου», συνέχισε. «Πρέπει να τους στηρίζουμε. Αν δεν τους στηρίζουμε, δεν έχουμε χώρα».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται τη στιγμή που ο «τσάρος των συνόρων» του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν, λέει ότι 700 ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αποχωρήσουν από τη Μινεσότα. Στη συνέντευξη, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί μια «πιο ήπια προσέγγιση» στην εφαρμογή καταστολής της μετανάστευσης.

Ωστόσο, ο Τσακ Σούμερ, ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η μείωση των 700 πρακτόρων δεν είναι αρκετή. «Οι καταχρήσεις της ICE ξεπερνούν τους τίτλους των ειδήσεων. Οι κάτοικοι φοβούνται να πάνε στα σχολεία, στα παντοπωλεία, ακόμη και να βγουν έξω. Πράκτορες περιπολούν τους δρόμους σαν να πρόκειται για στρατιωτική επιχείρηση», είπε. «Όλη η ICE πρέπει να φύγει τώρα από τη Μινεάπολη».

 
