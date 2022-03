Η ομιλία της Χάλι Μπέρι στα Critics Choice Awards για τις γυναίκες που συγκίνησε την Lady Gaga

Η Lady Gaga συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της Χάλι Μπέρι στα χθεσινά Critics Choice Awards.

Η 35χρονη τραγουδίστρια φαινόταν εμφανώς συγκινημένη όσο η 55χρονη ηθοποιός εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία λαμβάνοντας το SeeHer Award, καλώντας περισσότερες γυναίκες να αφηγηθούν ιστορίες γυναικών.

Η Χάλι Μπέρι ξεκίνησε την ομιλία της εξηγώντας πως ο ρόλος της στο «Bruised» του Netflix δεν ήταν αρχικά γραμμένος για κάποια «που δείχνει σαν εμένα». Ωστόσο, κατέληξε να προσαρμόσει τον ρόλο πάνω της και να αναλάβει επίσης την σκηνοθεσία.

Η «Bruised», η οποία έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2020 και προβλήθηκε στο Netflix τον περασμένο Νοέμβριο, ήταν ένα στοίχημα για την ηθοποιό, που ασχολείται συστηματικά με τη γυμναστική και το fitness. «Παλιά, ήταν σύνηθες όταν έφτανες τα 40 η καριέρα σου να τελειώνει και εννοώ ολοκληρωτικά. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ πως θα υποδυόμουν μια αθλήτρια MMA στα 54 μου. Ναι, το έκανα, οπότε αυτό πρέπει να αλλάζει. Είμαι η απόδειξη γι’ αυτό», είχε δηλώσει σχετικά.

