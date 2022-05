Η Ντέμπορα Τζέιμς σταμάτησε την θεραπεία για τον καρκίνο και αποκάλυψε το μέρος που «θα ήθελε να πεθάνει»

Η ραδιοφωνική παραγωγός του BBC Ντέμπορα Τζέιμς μοιράστηκε με του φίλους της το μέρος όπου «ήθελε πάντα να πεθάνει» μετά την απόφαση να διακόψει τη θεραπεία της για τον καρκίνο του εντέρου.

Η 40χρονη ηχογράφησε το τελευταίο επεισόδιο του podcast "You, Me & The Big C" του BBC λίγες ημέρες αφότου έκανε γνωστό ότι μένει πια στο σπίτι των γονιών της. Εν όψει του επεισοδίου με τίτλο «Ο Τελευταίος Χορός της Ντέμπορα Τζέιμς», ο παραγωγός Μάικ Χολτ εξήγησε ότι η Τζέιμς ηχογράφησε το επεισόδιο από τον κήπο των γονιών της σε μία αναπαυτική ξαπλώστρα.

Στο podcast, η γνωστή ραδιοφωνική παρουσιάστρια από το Ηνωμένο Βασίλειο είπε στον Χολτ ότι «πλην μερικών ημερών στο σπίτι», νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τον Ιανουάριο μέχρι τις αρχές αυτού του μήνα, όταν αποφασίστηκε πως θα λαμβάνει πια όση βοήθεια μπορεί κατ' οίκον.

«Αποφάσισα ότι θέλω να είμαι στους γονείς μου γιατί όσο κι αν αγαπώ το Λονδίνο, δεν μπορώ να ανέβω ούτε τα σκαλιά για να κατουρήσω. Δεν είναι πρακτικό. Οι γονείς μου ζουν σε ένα μπανγκαλόου, ώστε να μπορώ να βλέπω πράσινο και όλη η οικογένειά μου να μπορεί να έρχεται εδώ», εξήγησε. «Είναι το μέρος όπου πάντα ήθελα να πεθάνω», πρόσθεσε η Τζέιμς. «Το είχα πάντα στο μυαλό μου».



«Νομίζω ότι πάντα ήξερα πως δεν ήθελα να μείνω στο σπίτι μου στο Λονδίνο. Δεν το αισθάνομαι σωστό. Δεν υπάρχει τίποτα που να με χαλαρώνει. Μην με παρεξηγείτε, είναι ένα υπέροχο μέρος, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι το μέρος για μένα. Τα παιδιά μου μπορούν να επιστρέψουν εκεί χωρίς τον ιατρικό εξοπλισμό και τις γάζες παντού. Μπορεί να είναι το σπίτι τους χωρίς αυτές τις αναμνήσεις, κάτι που ενδεχομένως είναι για καλό».

Η Τζέιμς έχει αποκτήσει δύο παιδιά της, τον Χιούγκο 14 ετών, και την Ελοΐζ 12 ετών, με τον σύζυγό της Σεμπάστιαν Μπάουεν.

Η ιδρύτρια του Bowelbabe Fund, διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου το 2016. Τώρα αποφάσισε να σταματήσει την θεραπεία. «Αυτό είναι το μήνυμα που δεν ήθελα ποτέ να γράψω. Δοκιμάσαμε τα πάντα, αλλά το σώμα μου απλά δεν παίζει μπάλα», γράφει η Τζέιμς. «Η ενεργή θεραπεία μου έχει σταματήσει και υποβάλλομαι σε κατ' οίκον νοσηλεία, με την απίστευτη οικογένειά μου γύρω μου, εξασφαλίζοντας πως δεν πονάω και ότι θα περνάω χρόνο μαζί τους».

«Κανείς δεν ξέρει πόσος καιρός μου απομένει, αλλά δεν μπορώ να περπατήσω, κοιμάμαι τις περισσότερες μέρες και τα περισσότερα πράγματα που θεωρούσα δεδομένα φαντάζουν πια όνειρα απατηλά. Ξέρω ότι δεν αφήσαμε καμία εναλλακτική που να μην δοκιμάσαμε. Αλλά ακόμα και με όλα τα καινοτόμα φάρμακα κατά του καρκίνου στον κόσμο ή την όποια νέα «μαγική ανακάλυψη», το σώμα μου απλά δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο».

Στο μήνυμά της, η Τζέιμς λέει ότι επικεντρώνεται στο να ζει κάθε μέρα ξεχωριστά, βήμα - βήμα, και είναι ευγνώμων για κάθε ανατολή. «Όλη η οικογένειά μου είναι γύρω μου και θα χορέψουμε μαζί, κάνοντας ηλιοθεραπεία και γελώντας (θα κλάψω!!) σε κάθε στιγμή!»

Με πληροφορίες από People