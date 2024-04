Η νεολαία της Κίνας αγοράζει χρυσά «φασόλια» για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια

Η αγορά χρυσού της Κίνας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων πωλήσεων, συνήθιζε να προσελκύει ένα κοινό μεγαλύτερης ηλικίας.

Αυτή την περίοδο, τα κινεζικά χρυσοχοεία και ενεχυροδανειστήρια εξυπηρετούν τακτικά πελάτες ηλικίας 20 ετών. Το Xiaohongshu, ένας ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης που προτιμάται από τη «Gen Z« (όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012), σφύζει από συζητήσεις για το πολύτιμο μέταλλο.

Ωστόσο, οι νέοι δεν έχουν πολλά χρήματα στη διάθεσή τους.Το ποσοστό ανεργίας των νέων στις πόλεις είναι περίπου 15%.Πολλές εταιρείες μειώνουν τους μισθούς.Έτσι, οι νέοι ελπίζουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ελάχιστες αποταμιεύσεις που έχουν, αλλά οι παραδοσιακές επενδύσεις δεν πάνε καλά. Το χρηματιστήριο καταρρέει και οι τιμές των κατοικιών μειώνονται για δέκα συνεχόμενους μήνες.]

Πάντως, η διεθνής τιμή του χρυσού είναι στα ύψη. Βρισκόταν στα 2.320 δολάρια ανά ουγγιά στις 24 Απριλίου, αυξημένη κατά 12% από την αρχή του έτους. Οι πελάτες μπορεί να δελεαστούν κι εν τέλει να αγοράσουν χρυσό λόγω των φόβων για τον πληθωρισμό (η Κίνα δεν έχει αυτό το πρόβλημα) και των γεωπολιτικών ανησυχιών.

Οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι δεν έχουν, όμως, την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν χρυσό σε ράβδους. Έτσι, αντί γι' αυτό, τον αγοράζουν με το φασόλι. Ζυγίζοντας περίπου ένα γραμμάριο, τα χρυσά φασόλια μπορούν να αγοραστούν για περίπου 600 γιουάν (80 δολάρια) από τράπεζες και κοσμηματοπωλεία.Σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι αγοραστές κουνάνε τους γυάλινους κουμπαράδες που περιέχουν τις συλλογές τους.

Τα χρυσά κοσμήματα είναι επίσης όλο και πιο δημοφιλή ως αγαθό πολυτελείας που, σε αντίθεση με τις τσάντες ή τα παπούτσια, μπορεί να αυξηθεί σε αξία.«Νιώθεις ότι ξοδεύεις χρήματα χωρίς να ξοδεύεις χρήματα», δήλωσε ένας λάτρης στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

