Ουκρανία: «Παράλογη και απαράδεκτη» η ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ και της Ρωσίας

Η ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία απορρίφθηκε ως «απολύτως παράλογη» και «απαράδεκτη» από αξιωματούχους στο Κίεβο, εν μέσω συνομιλιών μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μιας υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας του αμερικανικού στρατού, όπως μεταφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η πρόταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες συντάχθηκε από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενό σύμμαχο του Βλαντιμίρ Πούτιν, και τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ήταν «προκλητική» και είχε ως στόχο να σπείρει τον διχασμό «αποπροσανατολίζοντας» τους συμμάχους της Ουκρανίας.

«Δεν υπάρχουν επί του παρόντος ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις», δήλωσε ο Ολεκσάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας.

Το γραφείο του Ζελένσκι, ανέφερε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έλαβε το σχέδιο των ΗΠΑ για την επανέναρξη των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου και θα συζητήσει τις «βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της ειρήνης» τις επόμενες ημέρες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαστε έτοιμοι, όπως και πριν, να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», ανέφερε σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στο Telegram.

Πηγές ανέφεραν την Τετάρτη στο Reuters, ότι η Ουάσιγκτον διεμήνυσε στον Ζελένσκι, πως το Κίεβο πρέπει να αποδεχθεί το πλαίσιο που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις και περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Το σχέδιο των 28 σημείων για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η πρόταση των 28 σημείων μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με τα αιτήματα που διατύπωσε η Μόσχα αμέσως μετά την εισβολή της στις αρχές του 2022. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση συντάχθηκε από Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους, με την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ. Το Κίεβο δεν κλήθηκε να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις. Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε ότι έμαθαν για το σχέδιο μόνο όταν άνοιξαν τις ειδήσεις.

Το σχέδιο προβλέπει την παραχώρηση του βόρειου τμήματος της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία και τη μείωση του μεγέθους του στρατού της κατά το ήμισυ. Η Ουκρανία θα υποχρεωθεί επίσης να παραδώσει τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιεί για να χτυπά στρατιωτικούς στόχους εντός της Ρωσίας.

Δεν θα επιτρέπεται η παρουσία ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος, όρος που αποκλείει τη δημιουργία ειρηνευτικής δύναμης υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, «οι ΗΠΑ θα παρέχουν αόριστες εγγυήσεις ασφάλειας».

Η ρωσική γλώσσα και η ρωσική ορθόδοξη εκκλησία θα αποκτήσουν επίσημο καθεστώς, σύμφωνα με τις μακροχρόνιες απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το έγγραφο ισοδυναμεί με την παράδοση της Ουκρανίας και το ουσιαστικό τέλος της κυριαρχίας της. Αυτό συμβαίνει σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την απόπειρα των ρωσικών στρατευμάτων να καταλάβουν το Κίεβο και ενώ οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση παραμένουν σε αδιέξοδο.

Με πληροφορίες από The Guardian, Reuters