Τσεχία: Δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση τρένων

Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη νότια Τσεχία, όταν τρένο εξπρές συγκρούστηκε με επιβατική αμαξοστοιχία κοντά στην πόλη Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε (České Budějovice).

Η σύγκρουση έγινε περίπου στις 06:20 τοπική ώρα (05:20 ώρα Ελλάδος).

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, τουλάχιστον 57 επιβάτες τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι ελαφρά, ενώ δύο αρχικά καταγράφηκαν ως σοβαρά τραυματίες. Το νοσοκομείο της πόλης διευκρίνισε αργότερα ότι πέντε από τους νοσηλευόμενους είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Update: Two trains collided near České Budějovice in the Czech Republic around 6:20 a.m., injuring 42 people, five seriously.



The crash occurred about 150 km (93 miles) south of Prague, halting traffic between České Budějovice and Plzeň.



Η κυκλοφορία στη βασική σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε και Πλζεν διεκόπη πλήρως και αναμένεται να αποκατασταθεί το απόγευμα, σύμφωνα με την τσεχική σιδηροδρομική εταιρεία.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί πιθανές εκδοχές για το τι οδήγησε στο δυστύχημα.

Με πληροφορίες από Associated Press

