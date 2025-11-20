ΔΙΕΘΝΗ
Τσεχία: Δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση τρένων

Πέντε άτιομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση

LifO Newsroom
Φωτ: Getty Images
Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη νότια Τσεχία, όταν τρένο εξπρές συγκρούστηκε με επιβατική αμαξοστοιχία κοντά στην πόλη Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε (České Budějovice).

Η σύγκρουση έγινε περίπου στις 06:20 τοπική ώρα (05:20 ώρα Ελλάδος).

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, τουλάχιστον 57 επιβάτες τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι ελαφρά, ενώ δύο αρχικά καταγράφηκαν ως σοβαρά τραυματίες. Το νοσοκομείο της πόλης διευκρίνισε αργότερα ότι πέντε από τους νοσηλευόμενους είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η κυκλοφορία στη βασική σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε και Πλζεν διεκόπη πλήρως και αναμένεται να αποκατασταθεί το απόγευμα, σύμφωνα με την τσεχική σιδηροδρομική εταιρεία.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί πιθανές εκδοχές για το τι οδήγησε στο δυστύχημα.

Με πληροφορίες από Associated Press

