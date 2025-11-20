ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πορτογαλία: Περιστατικό bullying οδήγησε σε ακρωτηριασμό 9χρονου μαθητή

Οι δικηγόροι εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να σχετίζεται και με την καταγωγή του παιδιού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πορτογαλία: Περιστατικό bullying οδήγησε σε ακρωτηριασμό 9χρονου μαθητή Facebook Twitter
Φωτ: Freepik
0

Ένα εννιάχρονο αγόρι από τη Βραζιλία έχασε δύο δάχτυλα ύστερα από επίθεση συμμαθητών του σε δημοτικό σχολείο στο Σινφάες της Πορτογαλίας. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο και ότι το παιδί δεχόταν επιθέσεις εδώ και εβδομάδες.

Την υπόθεση χειρίζεται ομάδα 27 δικηγόρων, τόσο σε ποινικό όσο και σε αστικό επίπεδο.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 10 Νοεμβρίου στις τουαλέτες του σχολείου Fonte Coberta. Σύμφωνα με τη μητέρα του παιδιού, δύο μαθητές τον εγκλώβισαν στον χώρο και έκλεισαν απότομα την πόρτα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Το παιδί, αιμόφυρτο και χωρίς άμεση βοήθεια, φέρεται να σύρθηκε κάτω από την πόρτα για να αναζητήσει ενήλικα.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο São João στο Πόρτο, όπου υποβλήθηκε σε τρίωρη χειρουργική επέμβαση επανασυγκόλλησης. Παραμένει σε φαρμακευτική αγωγή, ενώ η οικογένεια αναφέρει ότι παρουσιάζει έντονο ψυχολογικό στρες και αϋπνία από το περιστατικό.

Πορτογαλία: «Το παιδί στοχοποιούνταν καιρό»

Σε δηλώσεις της σε πορτογαλικά και βραζιλιάνικα μέσα, η μητέρα είπε ότι το παιδί δεχόταν βίαιες επιθέσεις από συμμαθητές επί εβδομάδες, κάνοντας λόγο για κλωτσιές, τραβήγματα μαλλιών και ακόμη και απόπειρες στραγγαλισμού. «Τις τελευταίες μέρες ξαναζεί το περιστατικό κάθε βράδυ», δήλωσε.

Οι δικηγόροι εξετάζουν το ενδεχόμενο ο στοχοποιημένος χαρακτήρας των επιθέσεων να σχετίζεται και με την καταγωγή του παιδιού.

Η μητέρα κατηγόρησε τη διεύθυνση ότι καθάρισε τον χώρο του συμβάντος πριν φτάσουν οι αρχές, «σαν να ήταν φάρσα που ξέφυγε», όπως είπε. Το σχολείο απάντησε ότι η καθαριότητα έγινε βάσει υγειονομικών πρωτοκόλλων και ότι η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως.

Η νομική ομάδα, με επικεφαλής την Ana Paula Filomeno, δηλώνει ότι η υπόθεση αφορά όχι μόνο τους δράστες αλλά και την ευθύνη του σχολείου να διασφαλίζει ασφαλές περιβάλλον. «Το ζήτημα δεν είναι μόνο τι έκαναν οι μαθητές, αλλά τι δεν έκανε το σχολείο για να προστατεύσει το παιδί», είπε η Filomeno.

Η ψυχολόγος Melanie Tavares σημείωσε ότι τα περιστατικά βίας σε σχολεία της Πορτογαλίας αυξάνονται σταθερά, από 4.620 την περίοδο 2020–21 σε 7.804 στο σχολικό έτος 2024–25. «Τα παιδιά δυσκολεύονται να ελέγξουν την παρορμητική επιθετικότητα, ειδικά σε σχολεία με περιορισμένο χώρο παιχνιδιού και λιγότερη ανθρώπινη επαφή», ανέφερε.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Souselo, στον οποίο ανήκει το σχολείο, πραγματοποιεί εσωτερική έρευνα, ενώ η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες του συμβάντος και τη συμμετοχή των ανηλίκων.

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πορτογαλία: Η κρίση στα νοσοκομεία οδηγεί σε αύξηση των γεννήσεων μέσα στα ασθενοφόρα

Διεθνή / Πορτογαλία: Η κρίση στα νοσοκομεία οδηγεί σε αύξηση των γεννήσεων μέσα στα ασθενοφόρα

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου καλείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την μεταφορά μίας εγκύου, όπως και εκείνες όπου πυροσβέστες αναγκάζονται να αναλάβουν τον ρόλο του μαιευτήρα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Χιλιάδες παιδιά στη Γάζα παγιδευμένα σε μια ατελείωτη λίστα αναμονής για ζωή

Διεθνή / Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Χιλιάδες παιδιά στη Γάζα παγιδευμένα σε μια ατελείωτη λίστα αναμονής για ζωή

Το αδιέξοδο αποδίδεται τόσο στους περιορισμούς των ισραηλινών αρχών, που ελέγχουν απόλυτα τις άδειες εξόδου και μπλοκάρουν ιατρικές μεταφορές, όσο και στην απροθυμία πολλών κρατών να δεχθούν ασθενείς
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε νομοσχέδιο που υποχρεώνει την αποκάλυψη περισσότερων εγγράφων για τον Έπσταϊν

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε νομοσχέδιο που υποχρεώνει την αποκάλυψη περισσότερων εγγράφων για τον Έπσταϊν

«Ίσως η αλήθεια για αυτούς τους Δημοκρατικούς και τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν να αποκαλυφθεί σύντομα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social
LIFO NEWSROOM
Γάζα: «Κοιτάξτε μας με έλεος» - Η δραματική έκκληση των Παλαιστινίων υπό τον φόβο του επερχόμενου σκληρού χειμώνα

Διεθνή / Γάζα: «Κοιτάξτε μας με έλεος» - Η δραματική έκκληση των Παλαιστινίων υπό τον φόβο του επερχόμενου σκληρού χειμώνα

Πάνω από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα, παρότι επέζησαν του διετούς πολέμου, εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ανθρωπιστική κρίση
LIFO NEWSROOM
Ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται το «Quiet piggy» του Τραμπ σε δημοσιογράφο: «Ό,τι δίνεις, παίρνεις»

Διεθνή / «Ό,τι δίνεις, παίρνεις»: Ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται το «Quiet piggy» του Τραμπ σε δημοσιογράφο

Όταν η δημοσιογράφος Κάθριν Λούσι ρώτησε τον Τραμπ για τα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν, εκείνος τη διέκοψε απότομα, δείχνοντάς την με το δάχτυλο και λέγοντας: «Quiet — quiet, piggy»
LIFO NEWSROOM
Πίτερ Ηλιάδης: Ο Έλληνας «βασιλιάς» των strip clubs του Λας Βέγκας πέθανε στα 92

Διεθνή / Πίτερ Ηλιάδης: Ο Έλληνας «βασιλιάς» των strip clubs του Λας Βέγκας πέθανε στα 92

Γεννήθηκε το 1933 ως Αριστοτέλης Ηλιάδης στην Αγία Κυριακή Καστοριάς και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα 18 του, φτάνοντας στη Νέα Υόρκη μέσω Έλις Άιλαντ «με ελάχιστα χρήματα»
LIFO NEWSROOM
ΠΟΥ: Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο έχει βιώσει στη ζωή τους ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία

Διεθνή / ΠΟΥ: Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως έχει βιώσει στη ζωή της ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία

Από τη νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι 263 εκατομμύρια γυναίκες έχουν βιώσει σεξουαλική βία από τρίτο πρόσωπο από την ηλικία των 15 ετών
LIFO NEWSROOM
 
 