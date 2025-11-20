ΔΙΕΘΝΗ
Κέιτ Μίντλετον: Η αγκαλιά με τη Jessie J λόγω της κοινής τους εμπειρίας με τον καρκίνο

Η τρυφερή στιγμή μεταξύ των δύο γυναικών λόγω των εμπειριών τους με τον καρκίνο

Φωτ. Κέιτ Μίντλετον και Jessie J / Getty Images
Η Κέιτ Μίντλετον και η Jessie J, μοιράστηκαν μια ξεχωριστή στιγμή κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Η Κέιτ Μίντλετον όπως διακρίνεται και στα στιγμιότυπα αγκάλιασε την τραγουδίστρια, η οποία αργότερα αποκάλυψε ότι η κίνηση προέκυψε λόγω της κοινή τους εμπειρίας με τον καρκίνο.

«Μητέρα προς μητέρα, που μόλις πέρασε πρόσφατα καρκίνο, ήθελα απλώς να της δώσω μια αγκαλιά. Αναγνωρίσαμε ότι είναι κάτι δύσκολο να περάσεις, ειδικά κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας» εξήγησε αργότερα η Jessie για τη στιγμή, σύμφωνα με τον Independent.

Η βραδιά ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, καθώς σηματοδότησε την πρώτη τους εμφάνιση σε κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια, καθώς η 43χρονη είχε περιορίσει τις βασιλικές της υποχρεώσεις ενώ υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο το 2024.

Η Jessie J, υπενθυμίζεται πως αποκάλυψε τον Ιούνιο ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και ήθελε «να είναι ανοιχτή και να το μοιραστεί» με τους θαυμαστές της. Μοιράστηκε επίσης λεπτομέρειες για τη μαστεκτομή που υπέστη μέσω των social media.

Μάλιστα αργότερα, αποκάλυψε ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση, για την οποία είχε αναβάλει τη φθινοπωρινή περιοδεία της. Ωστόσο, αυτή η επέμβαση αναβλήθηκε εκ νέου.

Με πληροφορίες από PEOPLE

 
LIFO NEWSROOM
 
 